Запретить продавать детям энергетики предложили в свердловском минздраве

В энергетиках содержится синтетический кофеин. Он заставляет организм вырабатывать энергию, но при этом изнашивает органы. Кроме того, напиток вызывает зависимость. Также стимуляция заставит все приходящее в организм через еду, давать сильную отдачу, рассказал Сулимов в эфире программы «Акцент» на ОТВ.