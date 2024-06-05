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Запретить продавать детям энергетики предложили в свердловском минздраве

Запретить продавать детям энергетики предложили в свердловском минздраве

5 июня 2024, 04:08
Фото: 1MI
Запретить продавать детям энергетические напитки призвал главный внештатный детский специалист свердловского минздрава, врач-невролог Алексей Сулимов. Он уверен, что таких напитков в жизни подростков быть не должно.

В энергетиках содержится синтетический кофеин. Он заставляет организм вырабатывать энергию, но при этом изнашивает органы. Кроме того, напиток вызывает зависимость. Также стимуляция заставит все приходящее в организм через еду, давать сильную отдачу, рассказал Сулимов в эфире программы «Акцент» на ОТВ.

Ранее стало известно, что в России планируется запрет продажи энергетиков детям. Об этом говорил председатель правительства Вячеслав Володин. По его словам, за данную меру выступили 90% российских жителей, потому что проблема потребления энергетиков детьми беспокоит многих.

#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Свердловская область#Здоровье#Запрет#Минздрав#Екатеринбург
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