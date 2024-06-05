Запретить продавать детям энергетики предложили в свердловском минздраве

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
В энергетиках содержится синтетический кофеин. Он заставляет организм вырабатывать энергию, но при этом изнашивает органы. Кроме того, напиток вызывает зависимость. Также стимуляция заставит все приходящее в организм через еду, давать сильную отдачу, рассказал Сулимов в эфире программы «Акцент» на ОТВ.
Ранее стало известно, что в России планируется запрет продажи энергетиков детям. Об этом говорил председатель правительства Вячеслав Володин. По его словам, за данную меру выступили 90% российских жителей, потому что проблема потребления энергетиков детьми беспокоит многих.