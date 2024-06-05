Житель Нижнего Тагила победил в подъеме по лестнице на всероссийских соревнованиях

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В мероприятии участвуют почти 100 человек из разных областей. Так, накануне спортсмены поднимались по штурмовой лестнице на четвертый этаж башни, где проходят учения, рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.
Тагильчанин, представлявший Свердловскую область, в данном состязании одержал победу. Свердловская команда в пожарной эстафете получила «бронзовое» место. Сегодня, 5 июня, у участников проходят состязания по преодолению разных препятствий.
Напомним, воспитанники спортшколы «Юность» из Нижнего Тагила получили награды за победу в спортивных состязаниях по легкой атлетике.