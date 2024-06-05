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Published Сегодня, 11:07

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Updated Сегодня, 11:09

Житель Нижнего Тагила победил в подъеме по лестнице на всероссийских соревнованиях

Житель Нижнего Тагила победил в подъеме по лестнице на всероссийских соревнованиях

5 июня 2024, 11:07
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге идут состязания МЧС по пожарно-спасательному спорту. Михаил Бойцов из Нижнего Тагила стал лучшим в подъеме по штурмовой лестнице 4 июня 2024 года.

В мероприятии участвуют почти 100 человек из разных областей. Так, накануне спортсмены поднимались по штурмовой лестнице на четвертый этаж башни, где проходят учения, рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.

Тагильчанин, представлявший Свердловскую область, в данном состязании одержал победу. Свердловская команда в пожарной эстафете получила «бронзовое» место. Сегодня, 5 июня, у участников проходят состязания по преодолению разных препятствий.

Напомним, воспитанники спортшколы «Юность» из Нижнего Тагила получили награды за победу в спортивных состязаниях по легкой атлетике.

Соревнования по пожарно-спасательному спорту впервые проходят в Нижнем Тагиле
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