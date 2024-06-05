Жительница Нижнего Тагила задолжала своим детям 1,5 млн алиментов

К моменту дознания по делу сумма долга уже превысила 1,5 млн рублей. Суд при рассмотрении материалов также учел наличие судимости за кражу, а также рецидив преступлений. В результате он назначил 1 год и 7 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, а также алиментов на детей, сообщили в ГУФССП по Свердловской области.