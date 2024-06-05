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Жительница Нижнего Тагила задолжала своим детям 1,5 млн алиментов

Жительница Нижнего Тагила задолжала своим детям 1,5 млн алиментов

5 июня 2024, 04:58
Фото: Изображение Midjourney
41-летняя жительница Нижнего Тагила приговорена к 1 году и 7 месяцам принудительных работ. Причиной стала неуплата алиментов. Долг превысил уже 1,5 млн рублей.

Согласно решению суда, женщина должна была перечислять четвертую часть заработка на содержание дочери и восьмую часть на сына. Однако она этого не делала. Женщина не работала. Также она состояла на учете у нарколога с алкогольной зависимостью.

Сначала тагильчанка была привлечена к административной ответственности. Суд ей назначил обязательные работы, но отбывать их она не стала. В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело.

К моменту дознания по делу сумма долга уже превысила 1,5 млн рублей. Суд при рассмотрении материалов также учел наличие судимости за кражу, а также рецидив преступлений. В результате он назначил 1 год и 7 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства, а также алиментов на детей, сообщили в ГУФССП по Свердловской области.

Ранее в Первоуральске мужчина пытался представиться другим человеком, чтобы не выплачивать алименты. Он заявлял, что бывшую жену никогда не видел, а также что у него нет детей.

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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Дети#Суд#Криминал#Алименты#Выплаты#Екатеринбург
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