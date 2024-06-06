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Published Сегодня, 04:22

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Updated Сегодня, 04:24

В Кемерове 50 человек пострадали в ДТП с двумя трамваями

50 человек пострадали в Кемерове из-за отказавших у трамвая тормозов

6 июня 2024, 04:22
Фото: NGS42.ru

В Кемерове 50 человек пострадали в ДТП с двумя трамваями

Количество пострадавших в результате аварии с двумя трамваями в Кемерове выросло до 50 человек, сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

Об этом пишет ТАСС. В своем Telegram-канале мэр говорил, что всем пострадавшим оказывается медпомощь в больницах. В связи с ЧП в городе действует оперативный штаб. Он контролирует ситуацию. На данный момент ведутся разбирательства.

Причиной аварии стал отказ тормозов у одного из трамваев. Движение в районе ЧП было остановлено, а на месте работали экстренные службы. Инцидент случился утром 6 июня на Кузнецком мосту. Известно, что на ходу из транспорта выпадали люди прямо под колеса, пишет NGS42.Ru. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по данному факту.

Напомним, 5 июня в районе Восточного шоссе в Нижнем Тагиле случилось массовое ДТП. В результате несколько автомобилей были повреждены, а движение по одной из полос оказалось парализовано.

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