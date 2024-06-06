50 человек пострадали в Кемерове из-за отказавших у трамвая тормозов

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Об этом пишет ТАСС. В своем Telegram-канале мэр говорил, что всем пострадавшим оказывается медпомощь в больницах. В связи с ЧП в городе действует оперативный штаб. Он контролирует ситуацию. На данный момент ведутся разбирательства.
Причиной аварии стал отказ тормозов у одного из трамваев. Движение в районе ЧП было остановлено, а на месте работали экстренные службы. Инцидент случился утром 6 июня на Кузнецком мосту. Известно, что на ходу из транспорта выпадали люди прямо под колеса, пишет NGS42.Ru. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по данному факту.
Напомним, 5 июня в районе Восточного шоссе в Нижнем Тагиле случилось массовое ДТП. В результате несколько автомобилей были повреждены, а движение по одной из полос оказалось парализовано.