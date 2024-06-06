50 человек пострадали в Кемерове из-за отказавших у трамвая тормозов

Причиной аварии стал отказ тормозов у одного из трамваев. Движение в районе ЧП было остановлено, а на месте работали экстренные службы. Инцидент случился утром 6 июня на Кузнецком мосту. Известно, что на ходу из транспорта выпадали люди прямо под колеса, пишет NGS42.Ru. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по данному факту.