97% жителей России не попадают под прогрессивную шкалу налогообложения

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
По словам Жукова, изменения в законодательстве нужны для того, чтобы было социальное равенство. Такие нововведения помогут снизить разрыв между более богатыми и более бедными.
Конечно же, в первую очередь меняется налогообложение в части доходов физических лиц. Могу сказать, что данные изменения не коснутся основной массы работающего населения страны. Если сказать в цифрах, то почти 97% не попадают под прогрессивную шкалу налогообложения, под повышенные налоги попадает лишь 3,2% работающего населения, - сообщил Жуков.
По его словам, вырученные средства можно направлять на снижение числа семей, у которых доход 1,5 МРОТ. У них ставка в таком случае снизится до 6%.
Это примерно целая зарплата за месяц в течение одного года. Я считаю, что это будет хорошая дополнительная финансовая помощь таким семьям, добавил Жуков.
Также средства планируется направлять и на другие проекты.
Сегодня в ЗакСо региона прошло заседание по принятию новых налоговых поправок. В результате проекты федеральных законов были поддержаны, сообщили в ЗакСо.