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Published Сегодня, 09:49

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Updated Сегодня, 09:51

97% жителей России не попадают под прогрессивную шкалу налогообложения

97% жителей России не попадают под прогрессивную шкалу налогообложения

6 июня 2024, 09:49
Фото: 1MI
Заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Жуков заявил, что 97% россиян не попадают под новую прогрессивную шкалу налогообложения. Она коснется только 3,2% работающего населения.

По словам Жукова, изменения в законодательстве нужны для того, чтобы было социальное равенство. Такие нововведения помогут снизить разрыв между более богатыми и более бедными.

Конечно же, в первую очередь меняется налогообложение в части доходов физических лиц. Могу сказать, что данные изменения не коснутся основной массы работающего населения страны. Если сказать в цифрах, то почти 97% не попадают под прогрессивную шкалу налогообложения, под повышенные налоги попадает лишь 3,2% работающего населения, - сообщил Жуков.

По его словам, вырученные средства можно направлять на снижение числа семей, у которых доход 1,5 МРОТ. У них ставка в таком случае снизится до 6%.

Это примерно целая зарплата за месяц в течение одного года. Я считаю, что это будет хорошая дополнительная финансовая помощь таким семьям, добавил Жуков.

Также средства планируется направлять и на другие проекты.

Сегодня в ЗакСо региона прошло заседание по принятию новых налоговых поправок. В результате проекты федеральных законов были поддержаны, сообщили в ЗакСо.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Законодательное собрание#Налоги#Поправки#Законодательство#Екатеринбург#Дмитрий Жуков#Законы#Налогообложение
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