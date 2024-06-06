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Актриса Театра кукол в Нижнем Тагиле получила награду на фестивале-конкурсе

Актриса Театра кукол в Нижнем Тагиле получила награду на фестивале-конкурсе

6 июня 2024, 07:19
Фото: Нижнетагильский театр кукол
Актриса Театра кукол в Нижнем Тагиле Диана Декунова была награждена за главную роль в спектакле на фестивале-конкурсе «Сибирь. TERRA MAGICA».

В конкурсе соревновались уральские, сибирские и дальневосточные театры. Данное мероприятие проводится уже третий год. Тагильский театр в 2022 году участвовал со спектаклем «Хочу быть волком», а в 2024 году представил постановку «Как поймать тишину».

Фото: Нижнетагильский театр кукол

Режиссер постановки — Екатерина Ложкина-Белевич. Сюжет основан на произведении Евгении Чернышовой, в котором рассказывается о 6-летней дошкольнице Ульке. Диане Декуновой вручили награду «Лучшая актриса» за сыгранную главную роль, рассказали в пресс-службе театра.

Напомним, постановка тагильского Театра кукол «Серая шейка» оказалась среди лучших спектаклей в России.

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