Актриса Театра кукол в Нижнем Тагиле получила награду на фестивале-конкурсе

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В конкурсе соревновались уральские, сибирские и дальневосточные театры. Данное мероприятие проводится уже третий год. Тагильский театр в 2022 году участвовал со спектаклем «Хочу быть волком», а в 2024 году представил постановку «Как поймать тишину».
Режиссер постановки — Екатерина Ложкина-Белевич. Сюжет основан на произведении Евгении Чернышовой, в котором рассказывается о 6-летней дошкольнице Ульке. Диане Декуновой вручили награду «Лучшая актриса» за сыгранную главную роль, рассказали в пресс-службе театра.
Напомним, постановка тагильского Театра кукол «Серая шейка» оказалась среди лучших спектаклей в России.