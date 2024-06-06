Актриса Театра кукол в Нижнем Тагиле получила награду на фестивале-конкурсе

В конкурсе соревновались уральские, сибирские и дальневосточные театры. Данное мероприятие проводится уже третий год. Тагильский театр в 2022 году участвовал со спектаклем «Хочу быть волком», а в 2024 году представил постановку «Как поймать тишину».