Двое детей заблудились в лесу в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Брат и сестра 4 июня пошли на реку со своим дедушкой, а также с двумя собаками породы бигль. В какой-то момент они заблудились, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.
Всю ночь они находились в лесу, а утром решили разделиться. 5 июня вечером мужчина вышел из леса, а дети пропали. Сейчас их разыскивают правоохранители и волонтеры. Телефонов у брата и сестры с собой нет.
Известно, что школьники живут в Тюмени вместе с мамой и ранее побегов из дома у них не было.
Напомним, 25 мая 2024 года в Екатеринбурге пропал 13-летний подросток. При каких обстоятельствах он исчез — неизвестно.