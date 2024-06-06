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Published Сегодня, 07:46

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Updated Сегодня, 07:48

Двое детей заблудились в лесу в Свердловской области

Двое детей заблудились в лесу в Свердловской области

6 июня 2024, 07:46
Фото: Изображение Midjourney
13-летний подросток и его 11-летняя сестра заблудились в лесу под селом Байкалово в Свердловской области. Их ищут с 5 июня 2024 года.

Брат и сестра 4 июня пошли на реку со своим дедушкой, а также с двумя собаками породы бигль. В какой-то момент они заблудились, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

Фото: ДПСО «Прорыв»

Всю ночь они находились в лесу, а утром решили разделиться. 5 июня вечером мужчина вышел из леса, а дети пропали. Сейчас их разыскивают правоохранители и волонтеры. Телефонов у брата и сестры с собой нет.

Известно, что школьники живут в Тюмени вместе с мамой и ранее побегов из дома у них не было.

Напомним, 25 мая 2024 года в Екатеринбурге пропал 13-летний подросток. При каких обстоятельствах он исчез — неизвестно.

Поиски пропавшей неделю назад 14-летней школьницы начаты в Екатеринбурге
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