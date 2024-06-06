Экс-глава Пышминского округа отправится на 8 лет в тюрьму за взятки

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Соколов получал деньги от руководителя коммунальной организации за покровительство и попустительство по работе. Сумма полученных взяток в целом составила более 1 500 000 рублей. Когда факт взяточничества вскрылся, в отношении Соколова возбудили дело, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Суд приговорил бывшего чиновника к восьми годами тюремного заключения и к лишению права работать на определенных должностях на протяжении пяти лет. Также он был оштрафован на 15 миллионов рублей.
Напомним, экс-сотрудника ГИБДД в Серове оштрафовали на 510 тысяч за взятку и мошенничество.