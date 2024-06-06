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Экс-глава Пышминского округа отправится на 8 лет в тюрьму за взятки

Экс-глава Пышминского округа отправится на 8 лет в тюрьму за взятки

6 июня 2024, 10:16
Фото: 1MI
Бывший глава Пышминского округа Виктор Соколов с 2014 по 2019 годы брал взятки от руководителя «Водоканалсервиса».

Соколов получал деньги от руководителя коммунальной организации за покровительство и попустительство по работе. Сумма полученных взяток в целом составила более 1 500 000 рублей. Когда факт взяточничества вскрылся, в отношении Соколова возбудили дело, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Суд приговорил бывшего чиновника к восьми годами тюремного заключения и к лишению права работать на определенных должностях на протяжении пяти лет. Также он был оштрафован на 15 миллионов рублей.

Напомним, экс-сотрудника ГИБДД в Серове оштрафовали на 510 тысяч за взятку и мошенничество.

По подозрению во взятках от автошкол задержан начальник тагильского РЭО ГИБДД
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#Елизавета Зиборова#Суд#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Приговор#Преступление#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#Взятки
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