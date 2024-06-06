Глава свердловской полиции взял на личный контроль поиск пропавших детей в лесу

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
11-летнюю Викторию и 13-летнего Георгия ищут вторые сутки. В поисковых мероприятиях задействованы более сотни силовиков.
По словам главы пресс-службы свердловского главка Валерия Горелых, на поиски вышли волонтеры. Детей также ищут при помощи квадрокоптеров. Поиски осложнены тем, что у детей нет телефонов.
К мероприятиям также привлечены силы соседних населенных пунктов.
В Слободо-Туринском районе СК также выясняет обстоятельства пропажи детей. Сообщение поступило в полицию ночью 6 июня. 4 июня дети вместе с дедушкой отправились на рыбалку. Они заблудились. В какой-то момент дети разделились с родственником. Дедушка в итоге возвратился домой, а дети — нет.
На место уже выехала группа отдела криминалистики, которые проведут разбирательства.