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Глава свердловской полиции взял на личный контроль поиск пропавших детей в лесу

Глава свердловской полиции взял на личный контроль поиск пропавших детей в лесу

6 июня 2024, 08:41
Фото: 1MI
Глава ГУ МВД Свердловской области Александр Мешков взял на личный контроль поиски пропавших детей в лесу под селом Байкалово.

11-летнюю Викторию и 13-летнего Георгия ищут вторые сутки. В поисковых мероприятиях задействованы более сотни силовиков.

По словам главы пресс-службы свердловского главка Валерия Горелых, на поиски вышли волонтеры. Детей также ищут при помощи квадрокоптеров. Поиски осложнены тем, что у детей нет телефонов.

К мероприятиям также привлечены силы соседних населенных пунктов.

В Слободо-Туринском районе СК также выясняет обстоятельства пропажи детей. Сообщение поступило в полицию ночью 6 июня. 4 июня дети вместе с дедушкой отправились на рыбалку. Они заблудились. В какой-то момент дети разделились с родственником. Дедушка в итоге возвратился домой, а дети — нет.

На место уже выехала группа отдела криминалистики, которые проведут разбирательства.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Дети#Свердловская область#Валерий Горелых#Полиция#Лес#Волонтеры#Пропавшие#Екатеринбург#Инцидент#Александр Мешков
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