Глава свердловской полиции взял на личный контроль поиск пропавших детей в лесу

В Слободо-Туринском районе СК также выясняет обстоятельства пропажи детей. Сообщение поступило в полицию ночью 6 июня. 4 июня дети вместе с дедушкой отправились на рыбалку. Они заблудились. В какой-то момент дети разделились с родственником. Дедушка в итоге возвратился домой, а дети — нет.