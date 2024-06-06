«Хороший парнишка был». В Верхней Салде простились с бойцом СВО Евгением Мутных

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Жители Верхней Салды простились с Евгением Мутных, который принимал участие в специальной военной операции на Украине, сообщили в Верхнесалдинской администрации.
Представители администрации и горожане принесли искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.
Давно училась с ним. Хороший и отзывчивый. Очень жаль терять молодых людей. Соболезную родным и близким. Светлая память. Пусть земля будет пухом, — написала в комментариях одноклассница Евгения Наталья.
Очень жаль, хороший парнишка был. Вечная память герою! — присоединилась к соболезнованиям Валентина.
Прощание С Евгением Мутных состоялось в четверг, 6 июня, в 11:30.
Ранее в Каменске-Уральском простились с мотострелком Александром Козьминым.