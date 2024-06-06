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Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

В Верхней Салде простились с погибшим на СВО бойцом

«Хороший парнишка был». В Верхней Салде простились с бойцом СВО Евгением Мутных

6 июня 2024, 10:50
Фото: 1MI

В Верхней Салде простились с погибшим на СВО бойцом

Прощание с военнослужащим Евгением Мутных прошло в четверг, 6 июня.

Жители Верхней Салды простились с Евгением Мутных, который принимал участие в специальной военной операции на Украине, сообщили в Верхнесалдинской администрации.

Фото: администрация Верхнесалдинского ГО

Представители администрации и горожане принесли искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

Давно училась с ним. Хороший и отзывчивый. Очень жаль терять молодых людей. Соболезную родным и близким. Светлая память. Пусть земля будет пухом, — написала в комментариях одноклассница Евгения Наталья.
Очень жаль, хороший парнишка был. Вечная память герою! — присоединилась к соболезнованиям Валентина.

Прощание С Евгением Мутных состоялось в четверг, 6 июня, в 11:30.

Ранее в Каменске-Уральском простились с мотострелком Александром Козьминым.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Похороны#Прощание#Екатеринбург#Верхняя Салда#СВО#Боец СВО
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