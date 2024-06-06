Искать пропавших в свердловском лесу детей будут с помощью авиации

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Викторию и Григория ищут не только местные добровольцы, но и волонтеры из соседних регионов. Также запрошена помощь операторов дронов и авиации, говорится в сообщении «Лизы Алерт».
На месте поисков в районе села Байкалово развернут оперативный штаб, работают добровольцы, представители МЧС, полиции и кинологические расчеты.
Напомним, что брат с сестрой отправились с дедушкой на рыбалку во вторник, 4 июня, из деревни Бурмакина Слободо-Туринского района. Семья сбилась с пути. В итоге выйти к населенному пункту удалось только дедушке. Детей пока так и не нашли. Вместе с ними находятся две собаки породы бигль.
Всего в поисках малолетних детей участвуют около 200 человек.
Ситуацию взял на контроль лично глава свердловской полиции.