tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

На поиски пропавших брата с сестрой в свердловском лесу поднимут авиацию

Искать пропавших в свердловском лесу детей будут с помощью авиации

6 июня 2024, 14:45
Фото: Изображение Midjourney

На поиски пропавших брата с сестрой в свердловском лесу поднимут авиацию

Авиация и операторы БПЛА подключатся к поиску несовершеннолетних детей. Брат и сестра Крепп заблудились в лесу два дня назад и с тех пор не выходили на связь.

Викторию и Григория ищут не только местные добровольцы, но и волонтеры из соседних регионов. Также запрошена помощь операторов дронов и авиации, говорится в сообщении «Лизы Алерт».

Двое детей заблудились в лесу в Свердловской области
Узнать подробнее

На месте поисков в районе села Байкалово развернут оперативный штаб, работают добровольцы, представители МЧС, полиции и кинологические расчеты.

Напомним, что брат с сестрой отправились с дедушкой на рыбалку во вторник, 4 июня, из деревни Бурмакина Слободо-Туринского района. Семья сбилась с пути. В итоге выйти к населенному пункту удалось только дедушке. Детей пока так и не нашли. Вместе с ними находятся две собаки породы бигль.

Всего в поисках малолетних детей участвуют около 200 человек.

Ситуацию взял на контроль лично глава свердловской полиции.

Читайте также:
Полуторагодовалая девочка утонула в поселке в Свердловской областиЗапретить продавать детям энергетики предложили в свердловском минздравеПропавший без вести на СВО житель Свердловской области попал в список на обмен
#Дарья Бобровицкая#Общество#Дети#Свердловская область#Добровольцы#Поиск#Авиация#Пропали#Екатеринбург
Подпишитесь
Жители Северного в Нижнем Тагиле на две недели останутся без горячей воды
Сегодня, 06:03
Актриса Театра кукол в Нижнем Тагиле получила награду на фестивале-конкурсе
Сегодня, 07:19
Тагильские гимнастки везут из Питера золото со всероссийских соревнований
Сегодня, 06:36
Пять грибных слоев снимут жители Свердловской области в июне
Сегодня, 09:30
В дома Нижнего Тагила вернулась вода после аварии на Октябрьской революции
Сегодня, 11:47
Поставщик «Жизньмарта» в Екатеринбурге пытался обжаловать закрытие производства
Сегодня, 12:14
"