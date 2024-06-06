Искать пропавших в свердловском лесу детей будут с помощью авиации

Напомним, что брат с сестрой отправились с дедушкой на рыбалку во вторник, 4 июня, из деревни Бурмакина Слободо-Туринского района. Семья сбилась с пути. В итоге выйти к населенному пункту удалось только дедушке. Детей пока так и не нашли. Вместе с ними находятся две собаки породы бигль.