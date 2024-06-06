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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Крупный пожар вспыхнул на заводе в Ростовской области

Крупный пожар вспыхнул на заводе в Ростовской области

6 июня 2024, 05:23
Фото: Изображение Midjourney
На Нефтеперерабатывающем предприятии в Ростовской области разгорелся крупный пожар на площади 50 «квадратов» после атаки беспилотника. Происшествие случилось ночью 6 июня 2024 года.

Огонь достигает высоты девятиэтажного дома. Изначально к устранению пожара было привлечено более 100 специалистов, но позднее работы временно приостановили из-за еще одной атаки, пишет «RostovGazeta».

Через некоторое время глава области Василий Голубев рассказал, что была увеличена группировка средств и сил. По предварительной информации, пострадавших в пожаре нет. К месту ЧП выехали глава ростовского департамента по ГО и ЧС и врио руководителя областного МЧС.

Напомним, 10 мая 2024 года в Екатеринбурге загорелся цех в крупном автосервисе. Была угроза перекидывания огня на другие здания, однако спасатели вовремя его устранили.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Спасатели#Завод#Огонь#Возгорание#Специалисты#ЧП#Атака#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент#Ростовская область
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