Крупный пожар вспыхнул на заводе в Ростовской области

Через некоторое время глава области Василий Голубев рассказал, что была увеличена группировка средств и сил. По предварительной информации, пострадавших в пожаре нет. К месту ЧП выехали глава ростовского департамента по ГО и ЧС и врио руководителя областного МЧС.