Крупный пожар вспыхнул на заводе в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Огонь достигает высоты девятиэтажного дома. Изначально к устранению пожара было привлечено более 100 специалистов, но позднее работы временно приостановили из-за еще одной атаки, пишет «RostovGazeta».
Через некоторое время глава области Василий Голубев рассказал, что была увеличена группировка средств и сил. По предварительной информации, пострадавших в пожаре нет. К месту ЧП выехали глава ростовского департамента по ГО и ЧС и врио руководителя областного МЧС.
Напомним, 10 мая 2024 года в Екатеринбурге загорелся цех в крупном автосервисе. Была угроза перекидывания огня на другие здания, однако спасатели вовремя его устранили.