Муфтий Свердловской области одобряет идею запрета никабов в России

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Журналисты издания TagilCity.ru попросили муфтия Свердловской области прокомментировать законопроект, который, если примут, будет запрещать ношения никаба в России. Абдуль-Куддусс Ашарин сослался на мнение своего коллеги из Волгограда — муфтия Бата Кифаха Мохамада — и подчеркнул, что полностью разделяет его точку зрения.
Мое мнение и мнение моих прихожан схоже с данным мнением, которое высказал Бата Кифах Мохамада, — поделился с журналистами TagilCity.ru Абдуль-Куддусс Ашарин, председатель Духовного управления мусульман Свердловской области.
Муфтий Волгограда Бата Кифах Мохамад пояснил, что в исламе женщина должна носить хиджаб, он покрывает лишь голову и шею, лицо при этом остается открытым. Никаб же полностью прячет лицо человека. К тому же, как было отмечено муфтием, никаб никак не связан с народами России, лично он сам выступает против ношения никабов в России.
Никаб не является обязательным в исламе. Женщины должны носить хиджаб, то есть покрывать голову, но оставлять открытым лицо. Я лично выступаю против ношения никаба. Это пришлая традиция, не относящаяся к народам России, — сообщил Бата Кифах Мохамад в беседе с НовостиВолгограда.ру.
Основная причина, по которой это происходит и которую называют сторонники запрета, связана с безопасностью. Ношение никаба может затруднить идентификацию личности, что создает проблемы для правоохранительных органов. Кроме того, существуют опасения, что такие головные уборы могут использоваться для скрытия лица преступников.
Также обсуждаются вопросы равенства и прав женщин. Некоторые считают, что ношение никаба ограничивает свободу женщин и противоречит принципам равноправия. Сторонники этой точки зрения утверждают, что женщины должны иметь право самостоятельно решать, какую одежду носить.
Третья причина связана с вопросами национальной безопасности. Некоторые политики высказывают мнение, что ношение никабов может способствовать распространению радикальных идей и экстремизма.
Однако, следует отметить, что ношение никаба не является обязательным требованием ислама. В Коране нет прямого указания на то, что женщины должны носить никаб. Это скорее вопрос личных убеждений и культурных традиций.
Некоторые люди могут рассматривать ношение никаба как признак радикализма или экстремизма, особенно если он носится вместе с другими видами одежды, которые полностью скрывают тело. Однако, важно понимать, что ношение никаба само по себе не делает человека радикальным или экстремистом. Это просто часть культурной и религиозной практики.
Напомним, в мае 2024 года в Госдуме озвучили новый законопроект, предлагающий запретить ношение никабов в России, предполагается, что запрет будет распространяться на ношение никаба в общественных местах, государственных учреждениях и образовательных заведениях.