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Updated Сегодня, 15:28

Муфтий Свердловской области одобряет идею запрета никабов в России

Муфтий Свердловской области одобряет идею запрета никабов в России

6 июня 2024, 15:26
Фото: Изображение Midjourney
Абдуль-Куддусс Ашарин, председатель Духовного управления мусульман Свердловской области, поддержал идею законопроекта о возможном запрете на ношение никаба в России.

Журналисты издания TagilCity.ru попросили муфтия Свердловской области прокомментировать законопроект, который, если примут, будет запрещать ношения никаба в России. Абдуль-Куддусс Ашарин сослался на мнение своего коллеги из Волгограда — муфтия Бата Кифаха Мохамада — и подчеркнул, что полностью разделяет его точку зрения.

Мое мнение и мнение моих прихожан схоже с данным мнением, которое высказал Бата Кифах Мохамада, — поделился с журналистами TagilCity.ru Абдуль-Куддусс Ашарин, председатель Духовного управления мусульман Свердловской области.

Муфтий Волгограда Бата Кифах Мохамад пояснил, что в исламе женщина должна носить хиджаб, он покрывает лишь голову и шею, лицо при этом остается открытым. Никаб же полностью прячет лицо человека. К тому же, как было отмечено муфтием, никаб никак не связан с народами России, лично он сам выступает против ношения никабов в России.

Никаб не является обязательным в исламе. Женщины должны носить хиджаб, то есть покрывать голову, но оставлять открытым лицо. Я лично выступаю против ношения никаба. Это пришлая традиция, не относящаяся к народам России, — сообщил Бата Кифах Мохамад в беседе с НовостиВолгограда.ру.

Основная причина, по которой это происходит и которую называют сторонники запрета, связана с безопасностью. Ношение никаба может затруднить идентификацию личности, что создает проблемы для правоохранительных органов. Кроме того, существуют опасения, что такие головные уборы могут использоваться для скрытия лица преступников.

Также обсуждаются вопросы равенства и прав женщин. Некоторые считают, что ношение никаба ограничивает свободу женщин и противоречит принципам равноправия. Сторонники этой точки зрения утверждают, что женщины должны иметь право самостоятельно решать, какую одежду носить.

Третья причина связана с вопросами национальной безопасности. Некоторые политики высказывают мнение, что ношение никабов может способствовать распространению радикальных идей и экстремизма.

  • Никаб — это традиционный головной убор, который носят некоторые женщины, особенно в мусульманских странах. Он покрывает голову и лицо, оставляя открытыми только глаза. Никаб является частью религиозной практики и культурных традиций, и его ношение связано с верой в то, что женщина должна покрывать свое тело и лицо в общественных местах.

Однако, следует отметить, что ношение никаба не является обязательным требованием ислама. В Коране нет прямого указания на то, что женщины должны носить никаб. Это скорее вопрос личных убеждений и культурных традиций.

Некоторые люди могут рассматривать ношение никаба как признак радикализма или экстремизма, особенно если он носится вместе с другими видами одежды, которые полностью скрывают тело. Однако, важно понимать, что ношение никаба само по себе не делает человека радикальным или экстремистом. Это просто часть культурной и религиозной практики.

Напомним, в мае 2024 года в Госдуме озвучили новый законопроект, предлагающий запретить ношение никабов в России, предполагается, что запрет будет распространяться на ношение никаба в общественных местах, государственных учреждениях и образовательных заведениях.

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