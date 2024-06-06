Муфтий Свердловской области одобряет идею запрета никабов в России

Муфтий Волгограда Бата Кифах Мохамад пояснил, что в исламе женщина должна носить хиджаб, он покрывает лишь голову и шею, лицо при этом остается открытым. Никаб же полностью прячет лицо человека. К тому же, как было отмечено муфтием, никаб никак не связан с народами России, лично он сам выступает против ношения никабов в России.