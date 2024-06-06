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На погибшего водителя в ДТП между Челябинском и Екатеринбургом возбуждено дело

На погибшего водителя в ДТП между Челябинском и Екатеринбургом возбуждено дело

6 июня 2024, 03:42
Фото: 1MI
В отношении погибшего в ДТП с уборочной техникой из Свердловской области водителя минивэна возбуждено уголовное дело. Авария произошла 4 июня между Челябинском и Екатеринбургом. Погибло 4 человека.

Несмотря на то, что виновник аварии погиб, необходимые мероприятия все равно должны быть произведены, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. Судья рассмотрит дело и затем его передадут в архив.

Напомним, минивэн Toyota столкнулся с дорожной техникой. Вместе с водителем в автомобиле ехали шесть попутчиков. Они все собрались через Bla Bla Car. Водитель в какой-то момент задремал. На высокой скорости он врезался в технику и не успел затормозить. Водитель и трое пассажиров погибли. Остальные получили травмы.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Свердловская область#Уголовное дело#Криминал#Водитель#Виновник#Екатеринбург#Дело
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