На погибшего водителя в ДТП между Челябинском и Екатеринбургом возбуждено дело

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Несмотря на то, что виновник аварии погиб, необходимые мероприятия все равно должны быть произведены, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. Судья рассмотрит дело и затем его передадут в архив.
Напомним, минивэн Toyota столкнулся с дорожной техникой. Вместе с водителем в автомобиле ехали шесть попутчиков. Они все собрались через Bla Bla Car. Водитель в какой-то момент задремал. На высокой скорости он врезался в технику и не успел затормозить. Водитель и трое пассажиров погибли. Остальные получили травмы.