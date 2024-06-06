На погибшего водителя в ДТП между Челябинском и Екатеринбургом возбуждено дело

Напомним, минивэн Toyota столкнулся с дорожной техникой. Вместе с водителем в автомобиле ехали шесть попутчиков. Они все собрались через Bla Bla Car. Водитель в какой-то момент задремал. На высокой скорости он врезался в технику и не успел затормозить. Водитель и трое пассажиров погибли. Остальные получили травмы.