Новые газоны на улице в Екатеринбурге засеяли коноплей

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Соучредитель организации «Рустехкон», выращивающей коноплю на Урале, Никита Соловьев подтвердил, что на газонах, которые оборудовали недавно, действительно растет конопля, пишут «Вечерние ведомости».
По словам Соловьева, в случае, если грунт для газонов был привезен, то это, предположительно, дичка, в которой уровень ТГК не превышает 6%. Однако в этом случае данное растение остается незаконным и подлежит уничтожению.
Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге случился пожар в квартире, где была обнаружена плантация конопли. После ликвидации огня приехали полицейские и задержали хозяина.