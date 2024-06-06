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Updated Сегодня, 06:24

Новые газоны на улице в Екатеринбурге засеяли коноплей

Новые газоны на улице в Екатеринбурге засеяли коноплей

6 июня 2024, 06:22
Фото: «Вечерние ведомости»
В Екатеринбурге новые газоны на Рощинской улице засеяли коноплей. Это обнаружили местные жители.

Соучредитель организации «Рустехкон», выращивающей коноплю на Урале, Никита Соловьев подтвердил, что на газонах, которые оборудовали недавно, действительно растет конопля, пишут «Вечерние ведомости».

По словам Соловьева, в случае, если грунт для газонов был привезен, то это, предположительно, дичка, в которой уровень ТГК не превышает 6%. Однако в этом случае данное растение остается незаконным и подлежит уничтожению.

Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге случился пожар в квартире, где была обнаружена плантация конопли. После ликвидации огня приехали полицейские и задержали хозяина.

За кусты конопли в чужой квартире екатеринбуржца приговорили к 10 годам колонии
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ЧП#Уничтожение#Газоны#Конопля#Незаконно#18+#Екатеринбург#Горожане#Инцидент#Специалист
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