Оправдание терроризма? Бар в Украине назвал пивной сет «Крокус Сити»

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
После мартовского теракта в Подмосковье весь мир выражал соболезнования России, в Киеве же глумились над жертвами… Собственники одного из баров назвали пивной сет «Крокус Сити». Он до сих пор фигурирует в меню, — написал депутат на своей странице Вконтакте.
Он назвал происходящее кощунством и заявил, что это нужно остановить. В ответ на обращение депутату сообщили в СК РФ, что центральный аппарат уже начал проверку по факту публичного оправдания терроризма.
В Следственном комитете Российской Федерации рассмотрено Ваше обращение о публичном оправдании террористического акта в «Крокус Сити Холле» руководством киевского арт-бара «Офензива». Проверка изложенных доводов организована в Главном следственном управлении по городу Москве, — сообщается в документе за подписью первого заместителя главы СК РФ Эдуарда Кабурнеева.
Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье случился 22 марта 2024 года. Несколько мужчин ворвались в концертный зал, когда там собирались зрители. Они открыли стрельбу и совершили поджог. В результате погибли 145 человек, более полутысячи пострадали. Спецслужбами были задержаны 12 человек, которые подозреваются в причастности к теракту.