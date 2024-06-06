Оправдание терроризма? Бар в Украине назвал пивной сет «Крокус Сити»

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье случился 22 марта 2024 года. Несколько мужчин ворвались в концертный зал, когда там собирались зрители. Они открыли стрельбу и совершили поджог. В результате погибли 145 человек, более полутысячи пострадали. Спецслужбами были задержаны 12 человек, которые подозреваются в причастности к теракту.