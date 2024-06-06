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Бар в Украине назвал пивной сет «Крокус Сити»

Оправдание терроризма? Бар в Украине назвал пивной сет «Крокус Сити»

6 июня 2024, 05:07
Фото: Изображение Midjourney

Бар в Украине назвал пивной сет «Крокус Сити»

В одном из арт-баров Украины владельцы решили назвать пивной сет «Крокус Сити». В связи с этим депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских обратился к правоохранителям.
После мартовского теракта в Подмосковье весь мир выражал соболезнования России, в Киеве же глумились над жертвами… Собственники одного из баров назвали пивной сет «Крокус Сити». Он до сих пор фигурирует в меню, — написал депутат на своей странице Вконтакте.

Он назвал происходящее кощунством и заявил, что это нужно остановить. В ответ на обращение депутату сообщили в СК РФ, что центральный аппарат уже начал проверку по факту публичного оправдания терроризма.

В Следственном комитете Российской Федерации рассмотрено Ваше обращение о публичном оправдании террористического акта в «Крокус Сити Холле» руководством киевского арт-бара «Офензива». Проверка изложенных доводов организована в Главном следственном управлении по городу Москве, — сообщается в документе за подписью первого заместителя главы СК РФ Эдуарда Кабурнеева.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье случился 22 марта 2024 года. Несколько мужчин ворвались в концертный зал, когда там собирались зрители. Они открыли стрельбу и совершили поджог. В результате погибли 145 человек, более полутысячи пострадали. Спецслужбами были задержаны 12 человек, которые подозреваются в причастности к теракту.

#Ирина Кирилова#Политика#Эксклюзив#Проверка#Россия#Свердловская область#Украина#Депутат#Обращение#Андрей Альшевских#СК РФ#Крокус Сити Холл#Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года
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