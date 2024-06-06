Полуторагодовалая девочка утонула в поселке в Свердловской области

Местные жители рассказали, что семья у ребенка неблагополучная. Они не заметили, как девочка ушла из сада. Спохватились они через некоторое время. Однако найти вовремя девочку не удалось. Около 9 вечера ее тело обнаружили в местном водоеме, пишет Е1.