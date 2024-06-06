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Updated Сегодня, 03:34

Полуторагодовалая девочка утонула в поселке в Свердловской области

Полуторагодовалая девочка утонула в поселке в Свердловской области

6 июня 2024, 03:32
Фото: 1MI
В поселке Кедровка под Екатеринбургом утонула девочка. Ей было 1,5 года. По словам местных жителей, за ней не уследили родители.

Местные жители рассказали, что семья у ребенка неблагополучная. Они не заметили, как девочка ушла из сада. Спохватились они через некоторое время. Однако найти вовремя девочку не удалось. Около 9 вечера ее тело обнаружили в местном водоеме, пишет Е1.

После случившейся трагедии глава ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков провел экстренное совещание. Причиной стало то, что это уже не первое ЧП за несколько дней. Глава ведомств поручил принять меры по снижению числа таких происшествий.

Напомним, 5 июня стало известно о гибели еще одного ребенка в водоеме Свердловской области. Это была 13-летняя девочка.

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#Ирина Кирилова#Общество#Происшествия#Дети#Свердловская область#Смерть#Гибель#18+#Екатеринбург
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