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Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Поставщик «Жизньмарта» в Екатеринбурге пытался обжаловать закрытие производства

Поставщик «Жизньмарта» в Екатеринбурге пытался обжаловать закрытие производства

6 июня 2024, 12:14
Фото: Изображение Midjourney
Предприниматель Роман Шабалда в Екатеринбурге попытался обжаловать временное закрытие своего производства. Его деятельность приостановили 30 мая 2024 года.

Во время проверки Роспотребнадзора в продукции данного ИП была обнаружена кишечная палочка, вследствие чего было решено временно приостановить работу предприятия на месяц, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Предприниматель, не согласившись с решением районного суда, обратился в облсуд с жалобой. Суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение предыдущей инстанции без изменений.

Напомним, в Екатеринбурге также закрылось предприятие, которое поставляло в торговую сеть «Жизньмарт» онигири, салаты и другую продукцию.

Еще четыре поставщика «Жизньмарта» закрыты в Свердловской области
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