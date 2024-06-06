Поставщик «Жизньмарта» в Екатеринбурге пытался обжаловать закрытие производства

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Во время проверки Роспотребнадзора в продукции данного ИП была обнаружена кишечная палочка, вследствие чего было решено временно приостановить работу предприятия на месяц, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Предприниматель, не согласившись с решением районного суда, обратился в облсуд с жалобой. Суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение предыдущей инстанции без изменений.
Напомним, в Екатеринбурге также закрылось предприятие, которое поставляло в торговую сеть «Жизньмарт» онигири, салаты и другую продукцию.