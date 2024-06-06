Потерпеть неделю: свердловчанам придется подождать своих посылок от Ozon

Ранее также в СМИ появилась информация о связи недавнего сбоя в работе СДЭК с проблемами при доставке заказов Ozon. Однако такую связь в компании отрицают: с помощью СДЭК компания доставляла лишь 0,2% от общего объема всех посылок. А во время массового сбоя даже это количество было перенаправлено другим партнерам маркетплейса, заявили в пресс-службе.