Потерпеть неделю: свердловчанам придется подождать своих посылок от Ozon

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Ozon знает о проблеме с получением заказов в Свердловской области, однако на устранение проблемы потребуется около недели. Редакция TagilCity.ru получила ответ на запрос от пресс-службы маркетплейса.
В течение ближайшей недели сроки доставки заказов придут в норму. Мы сразу же уведомили покупателей о переносах и предложили выбрать новую дату доставки, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе .
Увеличено число сотрудников на складе, поэтому темпы приема товаров постепенно будут увеличиваться, также добавили представители маркетплейса. Напомним, что некоторые свердловчане не могут получить свои посылки уже почти месяц, многим сроки переносили по два-три раза. Например, житель Нижнего Тагила Игорь пожаловался, что не успел поздравить свою супругу с юбилеем из-за проблем с доставкой и теперь намерен добиваться справедливости через суд.
К сожалению, сфера логистики испытывает нехватку кадров и нуждается в массовом персонале, однако ситуация в Екатеринбурге никак не связана с проверками надзорных органов, также проинформировал Ozon.
За последний месяц в результате четырех проверок на процедуру установления личности были направлены меньше 1% работников склада, — говорится в ответе.
Ранее также в СМИ появилась информация о связи недавнего сбоя в работе СДЭК с проблемами при доставке заказов Ozon. Однако такую связь в компании отрицают: с помощью СДЭК компания доставляла лишь 0,2% от общего объема всех посылок. А во время массового сбоя даже это количество было перенаправлено другим партнерам маркетплейса, заявили в пресс-службе.
Заложниками ситуации с нарушением сроков доставок помимо обычных заказчиков стали также водители грузовиков, которые привозят груз. Некоторые из-за проблем на складе были вынуждены ждать своей очереди на разгрузку в течение нескольких суток и жили в жару в душных грузовиках без возможности нормально поесть или помыться. В компании проинформировали, что знают о данной ситуации.
<…>мы оплачиваем транспортным компаниям-партнерам все время, которое водители находятся в рейсе, включая простои. В текущей ситуации мы также оплатим подрядчикам время простоя до момента отгрузки, — прокомментировали в пресс-службе Ozon.
Ранее редакция TagilCity.ru разбиралась в причинах и последствиях массового сбоя в работе СДЭК.