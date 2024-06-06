Прохожие в Нижнем Тагиле нашли мертвого мужчину у плотины на ВМЗ

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
По словам одного из очевидцев, у горожанина была пена изо рта. На место ЧП вызвали правоохранительные органы и скорую помощь, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
В Следкоме начали проверку. Тело мужчины отправили на экспертизу, чтобы узнать причину его смерти, рассказали в пресс-службе регионального СК.
Глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых сообщил, что, предположительно, данная смерть не является криминальной.
Напомним, 2 июня 2024 года в Екатеринбурге под окнами многоэтажки местные жители обнаружили труп мужчины.