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Published Сегодня, 11:02

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Updated Сегодня, 11:04

Прохожие в Нижнем Тагиле нашли мертвого мужчину у плотины на ВМЗ

Прохожие в Нижнем Тагиле нашли мертвого мужчину у плотины на ВМЗ

6 июня 2024, 11:02
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле прохожие заметили тело 47-летнего мужчины, лежавшее у плотины на ВМЗ. Его нашли 6 июня 2024 года.

По словам одного из очевидцев, у горожанина была пена изо рта. На место ЧП вызвали правоохранительные органы и скорую помощь, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

В Следкоме начали проверку. Тело мужчины отправили на экспертизу, чтобы узнать причину его смерти, рассказали в пресс-службе регионального СК.

Глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых сообщил, что, предположительно, данная смерть не является криминальной.

Напомним, 2 июня 2024 года в Екатеринбурге под окнами многоэтажки местные жители обнаружили труп мужчины.

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