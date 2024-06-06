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Пьяный житель села под Нижним Тагилом избил знакомого и ударил полицейского

Пьяный житель села под Нижним Тагилом избил знакомого и ударил полицейского

6 июня 2024, 05:42
Фото: 1MI
Житель села Бродово под Нижним Тагилом набросился на знакомого и сотрудника полиции. Инцидент случился 18 марта 2024 года.

Мужчина, находясь в гостях у знакомых, пил алкоголь. Между собутыльниками вскоре возникла ссора, во время которой свердловчанин избил одного из оппонентов, а затем ушел домой. Хозяйка дома вызвала полицию, рассказали в пресс-службе прокуратуры Пригородного района.

Полицейские приехали на вызов. При попытке задержать его, чтобы отвезти в отделение, мужчина ударил ногой в грудь одного из правоохранителей. В отношении дебошира возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, 3 июня 2024 года в Екатеринбурге мужчина напал с молотком на пожилого человека.

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