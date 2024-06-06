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В июне свердловские грибники снимут пять грибных слоев

Пять грибных слоев снимут жители Свердловской области в июне

6 июня 2024, 09:30
Фото: Изображение Midjourney

В июне свердловские грибники снимут пять грибных слоев

В июне любители «тихой охоты» из Свердловской области могут рассчитывать на маслята, подберезовики, сыроежки. Также возможен выход первых подосиновиков, белых и даже лисичек.

Июнь в Свердловской области обещает быть богатым на грибы. Эксперты обещают жителям Среднего Урала сразу пять грибных слоев. Прогноз опубликован в паблике «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области».

Май был весьма щедр на осадки: в целом за месяц выпало порядка 68 мм, что почти на 46% превышает норму. Но в целом погода не радовала — было очень холодно. При климатической норме в +12,2 градуса средняя температура в последний весенний месяц зафиксирована на отметке 8,1. Впрочем, небольшой дефицит тепла вряд ли помешает росту грибов, к тому же июнь по прогнозам обещает быть намного более теплым.

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Первый грибной слой пошел с 3 июня. Он не обещает быть слишком обильным из-за недавних заморозков на почве. Однако свердловчане смело могут рассчитывать на маслята, подберезовики и колосовики.

Выход второго слоя эксперты портала прогнозируют 9 июня. Помимо уже названных видов в лесах появятся первые подосиновики, боровики, а также еловые белые.

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Третий слой, по прогнозам, пойдет с 14 июня: свердловчане наполнят корзинки всеми вышеперечисленными видами грибов, а самые удачливые смогут найти сетчатый белый гриб — это разновидность белого гриба. А сетчатым его называют из-за ярко выраженного рисунка в виде сетки на ножке. Шляпка у него светлее, чем у белого, и может быть самых разных оттенков — от светло-коричневого с оранжевым отливом до светло-бурого и сероватого.

Сыроежки обладают ярким и насыщенным грибным вкусом и особо хороши при жаркеСыроежки обладают ярким и насыщенным грибным вкусом и особо хороши при жарке
Сыроежки обладают ярким и насыщенным грибным вкусом и особо хороши при жарке
Фото: 1MI

Также два слоя ожидаются 17 и 19 июня - на поверхность вылезут первые сыроежки, начало сезона лисичек.

Фактически грибные «волны» будут накладываться одна на другую, поэтому свердловчан ожидает очень богатый на дары леса месяц.

Ранее свердловчанин поделился историей, как он набрал 12 литров грибов по соседству с гадюками.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Эксклюзив#Свердловская область#Лес#Урожай#Грибы#Природа#Белые грибы#Екатеринбург
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