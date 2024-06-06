Пять грибных слоев снимут жители Свердловской области в июне

Май был весьма щедр на осадки: в целом за месяц выпало порядка 68 мм, что почти на 46% превышает норму. Но в целом погода не радовала — было очень холодно. При климатической норме в +12,2 градуса средняя температура в последний весенний месяц зафиксирована на отметке 8,1. Впрочем, небольшой дефицит тепла вряд ли помешает росту грибов, к тому же июнь по прогнозам обещает быть намного более теплым.