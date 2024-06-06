РЭО и Тульская область будут сотрудничать в реализации инвестпроектов в отрасли ТКО

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
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Updated Сегодня, 09:59
Заключение соглашения прошло на площадке ПМЭФ-2024 6 июня. Документ подписали генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и временно исполняющий обязанности губернатора региона Дмитрий Миляев, пишет gorod55.ru.
Как отметил глава РЭО, Тульская область занимает лидирующую позицию в России по объемам и темпам создания мощностей. Регион может раньше установленного срока достичь выполнения показателей 2030 года. Подписанное на ПМЭФ соглашение предусматривает работу с иными видами отходов, что позволит в рамках циркулярной экономики создать кластер объектов по переработке отходов. Буцаев уточнил, что на эти предприятия будет поступать вторичное сырье, предназначенное для производства новых видов продукции.
Договор предполагает взаимодействие сторон в реализации инвестпроектов в области накопления, обработки и утилизации ТКО, а также в области строительства и реконструкции предприятий, предназначенных для производства продукции с применением вторсырья.
По словам Дмитрия Миляева, РЭО помогает совершенствовать систему обращения с отходами в области, а также вносит значительный вклад в создание новых объектов, которые отвечают все требованиям, действующим в сфере защиты окружающей среды. Областные власти продолжат конструктивное взаимодействие с Российским экологическим оператором, подытожил Миляев.
Участники встречи обсудили детали реализации инвестпроекта по строительству КПО в Узловском районе области, а также проведение отраслевого мероприятия в регионе, которое запланировано на июль 2024 года. Кроме этого, были рассмотрены вопросы, связанные с запуском комплекса переработки ТКО в Туле.