РЭО и Тульская область будут сотрудничать в реализации инвестпроектов в отрасли ТКО

Как отметил глава РЭО, Тульская область занимает лидирующую позицию в России по объемам и темпам создания мощностей. Регион может раньше установленного срока достичь выполнения показателей 2030 года. Подписанное на ПМЭФ соглашение предусматривает работу с иными видами отходов, что позволит в рамках циркулярной экономики создать кластер объектов по переработке отходов. Буцаев уточнил, что на эти предприятия будет поступать вторичное сырье, предназначенное для производства новых видов продукции.