Смели с прилавков успокоительные: российские школьники и студенты атаковали аптеки

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Накануне экзаменов в России традиционно увеличивается спрос на успокоительные препараты. Да и в целом россияне в последние годы больше тратят на седативные лекарства: с 2021 года сумма выросла с 5,6 до 8,5 млрд рублей (с 1 по 20 неделю 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года). В ситуации разбирались «Новые известия».
Самым популярным у россиян препаратом является корвалол. Также спросом пользуются мелатонин, ново-пассит, валериана, мелаксен, пустырник и ряд других препаратов.
Больше других из-за экзаменов стрессуют выпускники школ, которым предстоит поступать в колледжи и вузы. Многие переживают, что низкий балл ЕГЭ не просто не позволит поступить на специальность своей мечты, а вообще не поступить на бюджет. Конкуренция резко возросла, поэтому переживают даже те, у кого выходит неплохой средний балл аттестата.
Психологи считают, что нахождение в стрессе в период экзаменов опасно: когнитивная система начинает плохо функционировать и не справляется с нагрузками, что может действительно привести к провалу. Выход из этой ситуации один — переоценить значимость триггера опасности. Иными словами, стоит подумать о том, что в современном обществе у человека много способов самореализации и существуют разные образовательные траектории. Поэтому зацикливаться на результатах экзамена не стоит.
Ранее эксперты рассказали, как выпускникам школ справиться со стрессом из-за ОГЭ и ЕГЭ.