Смели с прилавков успокоительные: российские школьники и студенты атаковали аптеки

Психологи считают, что нахождение в стрессе в период экзаменов опасно: когнитивная система начинает плохо функционировать и не справляется с нагрузками, что может действительно привести к провалу. Выход из этой ситуации один — переоценить значимость триггера опасности. Иными словами, стоит подумать о том, что в современном обществе у человека много способов самореализации и существуют разные образовательные траектории. Поэтому зацикливаться на результатах экзамена не стоит.