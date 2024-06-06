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Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Российские школьники и студенты атакуют аптеки в поиске успокоительных

Смели с прилавков успокоительные: российские школьники и студенты атаковали аптеки

6 июня 2024, 13:52

Российские школьники и студенты атакуют аптеки в поиске успокоительных

В преддверии выпускных экзаменов в школах и сессий в вузах в России традиционно увеличивается спрос на успокоительные лекарства.

Накануне экзаменов в России традиционно увеличивается спрос на успокоительные препараты. Да и в целом россияне в последние годы больше тратят на седативные лекарства: с 2021 года сумма выросла с 5,6 до 8,5 млрд рублей (с 1 по 20 неделю 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года). В ситуации разбирались «Новые известия».

Самым популярным у россиян препаратом является корвалол. Также спросом пользуются мелатонин, ново-пассит, валериана, мелаксен, пустырник и ряд других препаратов.

Больше других из-за экзаменов стрессуют выпускники школ, которым предстоит поступать в колледжи и вузы. Многие переживают, что низкий балл ЕГЭ не просто не позволит поступить на специальность своей мечты, а вообще не поступить на бюджет. Конкуренция резко возросла, поэтому переживают даже те, у кого выходит неплохой средний балл аттестата.

Психологи считают, что нахождение в стрессе в период экзаменов опасно: когнитивная система начинает плохо функционировать и не справляется с нагрузками, что может действительно привести к провалу. Выход из этой ситуации один — переоценить значимость триггера опасности. Иными словами, стоит подумать о том, что в современном обществе у человека много способов самореализации и существуют разные образовательные траектории. Поэтому зацикливаться на результатах экзамена не стоит.

Ранее эксперты рассказали, как выпускникам школ справиться со стрессом из-за ОГЭ и ЕГЭ.

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