Смерч пролетел над Нижним Тагилом: видео от очевидцев

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
6 июня 2024 года в районе ГГМ произошло необычное для Нижнего Тагила природное явление. Пользователи в интернете делятся видео, снятыми из разных частей города. На этих кадрах видно, как сильный ветер образует вихрь между землёй и большой чёрной тучей.
Этот случай не единственный. Ранее природное явление было замечено в Нижних Сергах. По мнению специалистов, такие смерчи могут возникать после сильных ливней и града, которые в последнее время часто наблюдаются в Уральском регионе.