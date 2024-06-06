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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Смерч пронесся над Нижним Тагилом и попал на видео

Смерч пролетел над Нижним Тагилом: видео от очевидцев

6 июня 2024, 15:28
Фото: Изображение Midjourney

Смерч пронесся над Нижним Тагилом и попал на видео

Жители Нижнего Тагила стали свидетелями смерча, что является редким событием для Урала. В социальных сетях появились кадры, на которых виден сам вихрь, спускающийся на лесной массив за пределами жилых домов.

6 июня 2024 года в районе ГГМ произошло необычное для Нижнего Тагила природное явление. Пользователи в интернете делятся видео, снятыми из разных частей города. На этих кадрах видно, как сильный ветер образует вихрь между землёй и большой чёрной тучей.

Этот случай не единственный. Ранее природное явление было замечено в Нижних Сергах. По мнению специалистов, такие смерчи могут возникать после сильных ливней и града, которые в последнее время часто наблюдаются в Уральском регионе.

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