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Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:39

Updated Сегодня, 13:39

Стали известны хедлайнеры книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге

Стали известны хедлайнеры книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге

6 июня 2024, 13:37
Фото: Изображение Midjourney
Первыми хедлайнерами книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге стали авторы художественных произведений Яна Вагнер и Алексей Иванов.

Оба писателя проведут творческие встречи с горожанами во время фестиваля. Кроме Вагнер и Иванова также будут участвовать другие писатели, рассказали организаторы мероприятия.

В течение всего фестиваля приглашенные участники будут рассказывать о популярных литературных течениях последних лет. Мероприятие пройдет с 23 по 25 августа 2024 года.

Напомним, хедлайнерами «Ночи музыки» в Екатеринбурге стали Антоха МС и «Сироткин». Музыканты будут выступать в торговом центре «Гринвич».

Одной из главных площадок фестиваля «Движение» станет музейный комплекс Верхней Пышмы
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#Елизавета Зиборова#Общество#Свободное время#Фестиваль#Встреча#Мероприятие#Писатели#Посетители#Екатеринбург#Организаторы#Горожане
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