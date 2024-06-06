Стали известны хедлайнеры книжного фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Оба писателя проведут творческие встречи с горожанами во время фестиваля. Кроме Вагнер и Иванова также будут участвовать другие писатели, рассказали организаторы мероприятия.
В течение всего фестиваля приглашенные участники будут рассказывать о популярных литературных течениях последних лет. Мероприятие пройдет с 23 по 25 августа 2024 года.
Напомним, хедлайнерами «Ночи музыки» в Екатеринбурге стали Антоха МС и «Сироткин». Музыканты будут выступать в торговом центре «Гринвич».