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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Стали известны подробности обвинения экс-главы Уральской ассоциации туризма

Стали известны подробности обвинения экс-главы Уральской ассоциации туризма

6 июня 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney
Стало известно, в чем обвиняется бывший руководитель Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков, который является заочно арестованным.

Пузанков обвиняется в мошенничестве, которое было совершено группой лиц. Его адвокат не смог добиться, чтобы экс-чиновнику отменили меру пресечения, пишет Ура.ру.

Статья, вменяемая Пузанкову, стала известна во время судебного заседания. Самого обвиняемого в суде не было. Известно, что ему предъявлено обвинение по одному эпизоду мошенничества.

Напомним, Пузанкова объявили в розыск в мае 2024 года. В начале года он пытался снести бывшую усадьбу Топоркова, что не осталось незамеченным для горожан.

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#Елизавета Зиборова#Суд#Уголовное дело#Криминал#Туризм#Розыск#Мошенничество#Арест#Обвинение#Руководитель#ЧП#Чиновник#Адвокат#18+#Екатеринбург#Инцидент
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