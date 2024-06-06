Стали известны подробности обвинения экс-главы Уральской ассоциации туризма

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Пузанков обвиняется в мошенничестве, которое было совершено группой лиц. Его адвокат не смог добиться, чтобы экс-чиновнику отменили меру пресечения, пишет Ура.ру.
Статья, вменяемая Пузанкову, стала известна во время судебного заседания. Самого обвиняемого в суде не было. Известно, что ему предъявлено обвинение по одному эпизоду мошенничества.
Напомним, Пузанкова объявили в розыск в мае 2024 года. В начале года он пытался снести бывшую усадьбу Топоркова, что не осталось незамеченным для горожан.