Свердловчане пожаловались на исчезновение из аптек препарата для детей с онкологией

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
«Релиназол» производства российской компании «Фармсинтез» невозможно найти в аптеках, поделились с Ura.ru читатели.
Мать ребенка, который уже 7 лет борется с раком, рассказала, что препарат дорогой, около 30 тысяч рублей за упаковку. Но даже за большие деньги его невозможно купить, что ставит семьи с онкологическими больными в затруднительное положение.
Сегодня свердловчане пытаются найти «Релиназол» самыми разными способами и даже заказывают его доставку из-за границы, хотя лекарство производится на территории РФ.
Ранее стало известно, что российские школьники и студенты в период экзаменов опустошили аптечные полки.