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Posted Сегодня, 16:54

Published Сегодня, 16:54

Modified Сегодня, 16:56

Updated Сегодня, 16:56

Свердловчане заявили, что из аптек исчез препарат для детей с онкологией

Свердловчане пожаловались на исчезновение из аптек препарата для детей с онкологией

6 июня 2024, 16:54
Фото: Изображение Midjourney

Свердловчане заявили, что из аптек исчез препарат для детей с онкологией

Семьи в Свердловской области не могут купить популярный препарат «Релиназол», который используется для лечения грибковых инфекций.

«Релиназол» производства российской компании «Фармсинтез» невозможно найти в аптеках, поделились с Ura.ru читатели.

Мать ребенка, который уже 7 лет борется с раком, рассказала, что препарат дорогой, около 30 тысяч рублей за упаковку. Но даже за большие деньги его невозможно купить, что ставит семьи с онкологическими больными в затруднительное положение.

Сегодня свердловчане пытаются найти «Релиназол» самыми разными способами и даже заказывают его доставку из-за границы, хотя лекарство производится на территории РФ.

Ранее стало известно, что российские школьники и студенты в период экзаменов опустошили аптечные полки.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Лекарство#Здравоохранение#Онкология#Здоровье детей#Екатеринбург#Аптеки
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