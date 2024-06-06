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Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Свердловский спасатель оценил шансы найти пропавших тюменских детей живыми

Свердловский спасатель оценил шансы найти живыми пропавших в лесу брата и сестру

6 июня 2024, 15:33
Фото: Изображение Midjourney

Свердловский спасатель оценил шансы найти пропавших тюменских детей живыми

Заблудившиеся в свердловском лесу дети из Тюмени могут быть живы, так как стоит теплая погода, а шанс встретить дикого зверя в лесу невелик.

Вика и Гриша Крепп могут выжить в лесу, так как они заблудились не в тайге, погода стоит теплая. Таким мнением с Ura.ru поделился поисковик, который участвует с спасательной операции.

Двое детей заблудились в лесу в Свердловской области
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Рядом есть водоем, а в лесу уже есть ягоды и грибы, добавил собеседник издания. По его словам, днем воздух прогревается до 26 градусов, а ночью температура не опускается ниже 16 градусов. Дождя также нет.

Напомним, что ранее к поиску пропавших 4 июня детей подключились БПЛА и авиация.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Дети#Свердловская область#Лес#Теплая погода#Поиски#Пропали#18+#Екатеринбург
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