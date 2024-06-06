Свердловский спасатель оценил шансы найти живыми пропавших в лесу брата и сестру

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Вика и Гриша Крепп могут выжить в лесу, так как они заблудились не в тайге, погода стоит теплая. Таким мнением с Ura.ru поделился поисковик, который участвует с спасательной операции.
Рядом есть водоем, а в лесу уже есть ягоды и грибы, добавил собеседник издания. По его словам, днем воздух прогревается до 26 градусов, а ночью температура не опускается ниже 16 градусов. Дождя также нет.
Напомним, что ранее к поиску пропавших 4 июня детей подключились БПЛА и авиация.