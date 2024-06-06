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Updated Сегодня, 06:38

Спортивная школа № 3 имени А. А. Лопатина

Тагильские гимнастки везут из Питера золото со всероссийских соревнований

6 июня 2024, 06:36
Спортивная школа № 3 имени А. А. Лопатина

Спортсмены из Нижнего Тагила одержали победы на всероссийских соревнованиях

Художественные гимнастки из Нижнего Тагила завоевали золото на всероссийских соревнованиях, которые были посвящены Дню защиты детей. Состязания проходили в Санкт-Петербурге с 29 мая по 3 июня.

В Санкт-Петербурге подошли к концу Всероссийские соревнования по художественной гимнастике, которые были приурочены ко Дню защиты детей. С 29 мая по 3 июня культурная столица собрала у себя юных гимнасток со всей страны. Не остались в стороне и гимнастки из Нижнего Тагила.

В индивидуальной программе места распределились следующим образом: первое место заняла Милена Протазанова, второе место разделили между собой Полина Давлетова, Арина Чеснокова и Майя Фурман, а третье место досталось Елизавете Авдеевой.

В групповых упражнениях победу одержала команда «Династия» — первый юношеский разряд. В состав этой команды вошли Милена Протазанова, Полина Давлетова, Дарья Столярова, Арина Кормина и Анна Томилова.

Третье место поделили между собой команды «Созвездие», выступавшие по третьему спортивному разряду, в команде Елизавета Авдеева, Арина Чеснокова, Валерия Шадрина, Мария Бызова, Софья Панова, и «Спутник», выступавшие по первому спортивному разряду (Майя Фурман, Дарья Семукова, Теона Ломинейшвили, Доминика Ляпцева, Даниэлла Ляпцева, Олеся Ромадова).

Подготовкой спортсменок занимались тренеры Дина Корюкова и Мария Уймина.

Спортивная школа № 3 имени А. А. ЛопатинаСпортивная школа № 3 имени А. А. Лопатина
Спортивная школа № 3 имени А.А. ЛопатинаСпортивная школа № 3 имени А.А. Лопатина
Спортивная школа № 3 имени А. А. ЛопатинаСпортивная школа № 3 имени А. А. Лопатина
Спортивная школа № 3 имени А. А. Лопатина
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