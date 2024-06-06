Тагильские гимнастки везут из Питера золото со всероссийских соревнований

В Санкт-Петербурге подошли к концу Всероссийские соревнования по художественной гимнастике, которые были приурочены ко Дню защиты детей. С 29 мая по 3 июня культурная столица собрала у себя юных гимнасток со всей страны. Не остались в стороне и гимнастки из Нижнего Тагила.