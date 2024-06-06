Тагильские гимнастки везут из Питера золото со всероссийских соревнований

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:38
В Санкт-Петербурге подошли к концу Всероссийские соревнования по художественной гимнастике, которые были приурочены ко Дню защиты детей. С 29 мая по 3 июня культурная столица собрала у себя юных гимнасток со всей страны. Не остались в стороне и гимнастки из Нижнего Тагила.
В индивидуальной программе места распределились следующим образом: первое место заняла Милена Протазанова, второе место разделили между собой Полина Давлетова, Арина Чеснокова и Майя Фурман, а третье место досталось Елизавете Авдеевой.
В групповых упражнениях победу одержала команда «Династия» — первый юношеский разряд. В состав этой команды вошли Милена Протазанова, Полина Давлетова, Дарья Столярова, Арина Кормина и Анна Томилова.
Третье место поделили между собой команды «Созвездие», выступавшие по третьему спортивному разряду, в команде Елизавета Авдеева, Арина Чеснокова, Валерия Шадрина, Мария Бызова, Софья Панова, и «Спутник», выступавшие по первому спортивному разряду (Майя Фурман, Дарья Семукова, Теона Ломинейшвили, Доминика Ляпцева, Даниэлла Ляпцева, Олеся Ромадова).
Подготовкой спортсменок занимались тренеры Дина Корюкова и Мария Уймина.