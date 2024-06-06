Тагильские спортсмены с ОВЗ поборются за Кубок России по футболу на электроколясках

Отметим, что 6 июня состоялся первый четвертьфинальный матч кубка. На поле встретились команды ФК «Шак вперёд» из Тагила и гости города «Донские ястребы». Победу одержали тагильчане со счётом 5:0. В полный состав команды Нижнего Тагила входит капитан Александр Коченков № 47, который по совместительству является и тренером, под № 1 ворота защищает Иван Гражданов, Дмитрий Козицын играет под № 11, Николай Щетинин № 44, Максим Зяблицев № 3, Андрей Рудь № 96, Алексей Рудометов № 27, Дмитрий Макаров № 8, а на скамейке запасных Илья Бабиенко. Кроме того, в команде есть и девушки, под номером 10 играет Евгения Новокшонова и Дарья Атаман, игрок № 22. Тренирует команду вместе с Александром Виталий Беркман.