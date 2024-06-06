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Published Сегодня, 15:58

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Updated Сегодня, 16:00

ФК «Шаг вперёд»

Тагильские спортсмены с ОВЗ поборются за Кубок России по футболу на электроколясках

6 июня 2024, 15:58
ФК «Шаг вперёд»

Кубок России по футболу на электроколясках стартовал в Нижнем Тагиле

Громкое спортивное событие проходит в Нижнем Тагиле — первый в истории Кубок России по футболу на электроколясках. Серия игр в разных дисциплинах началась 6 июня и продолжится по 8 число. Турнир представляет собой важнейший элемент Всероссийского чемпионата по футболу среди лиц с ОВЗ.

В Нижнем Тагиле собралось порядка 50 команд из 20 регионов России. Всего в Кубке России примут участие 470 спортсменов. Все они будут участвовать в соревнованиях, которые пройдут по шести дисциплинам, включая футбол на электроколясках.

Мы нацелены только на первое место. Приятно, что поддержать команду пришло много болельщиков. Мы очень рады, что у нас есть такая поддержка, наши болельщики это наш пятый командный игрок, — рассказал TagilCity.ru Александр Коченков, тренер и капитан тагильского ФК «Шаг вперед».
ФК «Шаг вперёд»ФК «Шаг вперёд»
ФК "Шаг вперёд"ФК "Шаг вперёд"
ФК "Шаг вперёд"ФК "Шаг вперёд"
ФК "Шаг вперёд"ФК "Шаг вперёд"
ФК "Шаг вперёд"ФК "Шаг вперёд"
ФК "Шаг вперёд"ФК "Шаг вперёд"
ФК "Шаг вперёд"ФК "Шаг вперёд"
ФК "Шаг вперёд"ФК "Шаг вперёд"
ФК «Шаг вперёд»

Отметим, что 6 июня состоялся первый четвертьфинальный матч кубка. На поле встретились команды ФК «Шак вперёд» из Тагила и гости города «Донские ястребы». Победу одержали тагильчане со счётом 5:0. В полный состав команды Нижнего Тагила входит капитан Александр Коченков № 47, который по совместительству является и тренером, под № 1 ворота защищает Иван Гражданов, Дмитрий Козицын играет под № 11, Николай Щетинин № 44, Максим Зяблицев № 3, Андрей Рудь № 96, Алексей Рудометов № 27, Дмитрий Макаров № 8, а на скамейке запасных Илья Бабиенко. Кроме того, в команде есть и девушки, под номером 10 играет Евгения Новокшонова и Дарья Атаман, игрок № 22. Тренирует команду вместе с Александром Виталий Беркман.

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