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Трамвай №9 в Нижнем Тагиле временно перестал ездить из-за потопа

Трамвай №9 в Нижнем Тагиле временно перестал ездить из-за потопа

6 июня 2024, 12:56
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле временно приостановлено движение трамвая №9. Рейсы по данному маршруту перестали осуществляться 6 июня 2024 года.

В направлении Тагилстроя затоплены трамвайные пути. В связи с этим движение по трамвайному маршруту временно не осуществляется, рассказали в группе ВКонтакте «Тагильский трамвай».

Организация приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Напомним, 22 мая 2024 года в Екатеринбурге вспыхнул огонь в трамвае №1, в котором ехали пассажиры. Предположительно, пожар случился из-за короткого замыкания.

Поврежденный трамвай отправили в депо. Движение трамваев временно ограничили и вскоре возобновили.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Нижний Тагил#Тагилстрой#ЧП#Трамвай#Движение#Потоп#Трамвайные пути#Общественный транспорт#18+#Екатеринбург#Инцидент
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