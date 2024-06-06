Трамвай №9 в Нижнем Тагиле временно перестал ездить из-за потопа

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
В направлении Тагилстроя затоплены трамвайные пути. В связи с этим движение по трамвайному маршруту временно не осуществляется, рассказали в группе ВКонтакте «Тагильский трамвай».
Организация приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.
Напомним, 22 мая 2024 года в Екатеринбурге вспыхнул огонь в трамвае №1, в котором ехали пассажиры. Предположительно, пожар случился из-за короткого замыкания.
Поврежденный трамвай отправили в депо. Движение трамваев временно ограничили и вскоре возобновили.