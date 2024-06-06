Ученые из Сибири создали устройство для управления стрессом

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Суть разработки заключается в том, что уровень стресса в игре снижается благодаря дыханию самого пользователя. Устройство состоит из гарнитуры, на одном конце которой расположены датчики и формирователь потока воздуха, а на другом — наушники. Программное обеспечение, включающее игры, управляемые дыханием, позволяет пользователю вызывать положительные эмоции с 100% результатом. Это решение позволяет людям избавиться от бытового стресса всего за две минуты, как сообщила руководитель проекта Анна Гришина, написал sibdepo.ru.
Отмечено, что ученые также работают над увеличением количества игр, предлагаемых для расслабления. Таким образом, данное устройство открывает новые возможности для контроля и снижения стресса с использованием игровых технологий.