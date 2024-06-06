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Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Ученые из Сибири создали устройство для управления стрессом

6 июня 2024, 12:11
Ученые из Сибири разработали прибор для управления стрессом. Его можно будет контролировать с помощью специальных игр. Этот прибор снижает уровень стресса во время игры. Пока что эти игры доступны только на компьютере, но в будущем они станут доступны и на мобильных телефонах и планшетах.

Суть разработки заключается в том, что уровень стресса в игре снижается благодаря дыханию самого пользователя. Устройство состоит из гарнитуры, на одном конце которой расположены датчики и формирователь потока воздуха, а на другом — наушники. Программное обеспечение, включающее игры, управляемые дыханием, позволяет пользователю вызывать положительные эмоции с 100% результатом. Это решение позволяет людям избавиться от бытового стресса всего за две минуты, как сообщила руководитель проекта Анна Гришина, написал sibdepo.ru.

Отмечено, что ученые также работают над увеличением количества игр, предлагаемых для расслабления. Таким образом, данное устройство открывает новые возможности для контроля и снижения стресса с использованием игровых технологий.

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