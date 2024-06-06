Ученые из Сибири создали устройство для управления стрессом

Ученые из Сибири разработали прибор для управления стрессом. Его можно будет контролировать с помощью специальных игр. Этот прибор снижает уровень стресса во время игры. Пока что эти игры доступны только на компьютере, но в будущем они станут доступны и на мобильных телефонах и планшетах.