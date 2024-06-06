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УК в Екатеринбурге выплатит 250 тысяч за травмы девочки из-за падения

УК в Екатеринбурге выплатит 250 тысяч за травмы девочки из-за падения

6 июня 2024, 08:44
Фото: 1MI
Управляющая компания в Екатеринбурге выплатит 250 тысяч рублей за травмы 12-летней девочки, которые она получила из-за падения около дома в мае 2023 года.

Девочка запнулась о конструкцию из металла и, упав, ударилась грудью об опалубку подъезда. Зайдя в подъезд, девочка рухнула в обморок.

Ее отвезли в медучреждение с ЧМТ, разрывом нижней губы и вывихом нескольких зубов, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Родители школьницы обратились в прокуратуру. После проведенной проверки надзорный орган отправил в суд иск на управляющую компанию. Суд взыскал с коммунальной организации 250 тысяч рублей.

Напомним, УК в Нижнем Тагиле выплатит женщине 117 тысяч рублей за поврежденный автомобиль из-аз упавшего на нее льда.

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