tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

В дома Нижнего Тагила вернулась вода после аварии на Октябрьской революции

В дома Нижнего Тагила вернулась вода после аварии на Октябрьской революции

6 июня 2024, 11:47
Фото: 1MI
Работы по устранению коммунальной аварии в центре Нижнего Тагила завершились. В домах снова появилась холодная вода.

После завершения работ дома, которые остались без холодного водоснабжения, снова обеспечили водой. Так, в полдень 6 июня ХВС вернулось в дома на улицах Октябрьской Революции, Строителей и Мира, рассказали в пресс-службе «Водоканала-НТ».

Напомним, коммунальная авария произошла 5 июня 2024 года, из-за которой жители центра города остались без воды. Для них организовали подвоз питьевой воды, которая была в бочках. Ее развозили тагильчанам до вечера, а также 6 июня до завершения работ.

Жители Северного в Нижнем Тагиле на две недели останутся без горячей воды
Узнать подробнее
Читайте также:
Подвоз питьевой воды организовали в Нижнем Тагиле после коммунальной аварииВ «Водоканале» Нижнего Тагила назвали причину грязной водыВыбросы формальдегида, «спокойный» май, Тагил без воды и асфальт на Цииолковского
#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Вода#Холодная вода#Водоснабжение#ЖКХ#ООО "Водоканал-НТ"#Коммунальная авария#Екатеринбург#Горожане#Аварийные работы
Подпишитесь
Жители Северного в Нижнем Тагиле на две недели останутся без горячей воды
Сегодня, 06:03
Актриса Театра кукол в Нижнем Тагиле получила награду на фестивале-конкурсе
Сегодня, 07:19
Тагильские гимнастки везут из Питера золото со всероссийских соревнований
Сегодня, 06:36
Пять грибных слоев снимут жители Свердловской области в июне
Сегодня, 09:30
В Нижнем Тагиле закроют доступ к водоемам на горе Шихан и карьере у Песчаного
Сегодня, 04:08
Новая вспышка COVID-19 ожидает Екатеринбург летом
Вчера, 15:54
"