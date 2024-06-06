В дома Нижнего Тагила вернулась вода после аварии на Октябрьской революции

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
После завершения работ дома, которые остались без холодного водоснабжения, снова обеспечили водой. Так, в полдень 6 июня ХВС вернулось в дома на улицах Октябрьской Революции, Строителей и Мира, рассказали в пресс-службе «Водоканала-НТ».
Напомним, коммунальная авария произошла 5 июня 2024 года, из-за которой жители центра города остались без воды. Для них организовали подвоз питьевой воды, которая была в бочках. Ее развозили тагильчанам до вечера, а также 6 июня до завершения работ.