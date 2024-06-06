В Нижнем Тагиле закроют доступ к водоемам на горе Шихан и карьере у Песчаного

В летнее время также регулярно будут проводиться рейды. К патрулированию привлекаются и добровольцы. Особенное внимание уделят местам, которые не оборудованы для отдыха. Так, например, в районе горы Шихан и карьера в поселке Песчаный нельзя купаться. За это предусмотрены штрафы. Также там в прошлом году утонули три человека. В связи с этим, предприятиям, которые владеют данными выработками, рекомендуется перекрыть доступ к водоемам.