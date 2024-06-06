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Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

Мобильные спасательные посты появятся у мест купания в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле закроют доступ к водоемам на горе Шихан и карьере у Песчаного

6 июня 2024, 04:08
Фото: 1MI

Мобильные спасательные посты появятся у мест купания в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в преддверии купального сезона власти усиливают меры безопасности в местах массового пребывания людей. Так, например, к некоторым водоемам закроют доступ, а в остальных местах разместят спасательные посты.

В последние несколько лет число несчастных случаев на водоемах Нижнего Тагила сократилось, сообщил начальник отдела гражданской защиты населения администрации города Андрей Мишин. По его словам, для предупреждения возможных опасных случаев на территории Муринского, Тагильского и Нижне-Выйского прудов будут размещены мобильные спасательные посты. Также к местам купания будут максимально приближены маршруты ППС. В районе отеля «Демидов-Плаза» появятся буйки для обозначения зоны судового хода.

В летнее время также регулярно будут проводиться рейды. К патрулированию привлекаются и добровольцы. Особенное внимание уделят местам, которые не оборудованы для отдыха. Так, например, в районе горы Шихан и карьера в поселке Песчаный нельзя купаться. За это предусмотрены штрафы. Также там в прошлом году утонули три человека. В связи с этим, предприятиям, которые владеют данными выработками, рекомендуется перекрыть доступ к водоемам.

Напомним, 5 июня в Свердловской области на одном из водоемов утонула 1,5-годовалая девочка.

#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Запрет#Наказание#Водоем#Купание#Екатеринбург#Доступ
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