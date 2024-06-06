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Виновник массового ДТП в Нижнем Тагиле ехал без техосмотра и вез смолу с УХП

Виновник массового ДТП в Нижнем Тагиле ехал без техосмотра и вез смолу с УХП

6 июня 2024, 08:22
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Водителя грузовика с цистерной в Нижнем Тагиле, который спровоцировал массовое ДТП, накажут за отсутствие техосмотра.

В отношении водителя составили административный материал в связи с тем, что у него не было техосмотра, а в отношении ИП заведено дело из-за выпуска большегруза в рейс без осмотра механика и медработника, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Напомним, дорожное происшествие случилось 5 июня 2024 года на Восточном шоссе. Из-за грузовика в аварию попало шесть автомобилей.

По словам водителя грузовой машины, у транспортного средства не сработали тормоза, когда он попытался затормозить при запрещающем сигнале светофора.

Пострадавших в аварии нет. У всех автомобилей, попавших в ДТП, есть различные повреждения.

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