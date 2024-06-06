Виновник массового ДТП в Нижнем Тагиле ехал без техосмотра и вез смолу с УХП

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В отношении водителя составили административный материал в связи с тем, что у него не было техосмотра, а в отношении ИП заведено дело из-за выпуска большегруза в рейс без осмотра механика и медработника, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
Напомним, дорожное происшествие случилось 5 июня 2024 года на Восточном шоссе. Из-за грузовика в аварию попало шесть автомобилей.
По словам водителя грузовой машины, у транспортного средства не сработали тормоза, когда он попытался затормозить при запрещающем сигнале светофора.
Пострадавших в аварии нет. У всех автомобилей, попавших в ДТП, есть различные повреждения.