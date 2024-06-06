Вице-губернатор Югры Ислаев посетил с проверкой окружную больницу в Нижневартовске

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Вместе с Ислаевым больницу посетили вице-губернатор Ольга Литова, мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко и депутат региональной думы, представитель ОНФ Владимир Зиновьев, пишет издание «Муксун».
Экскурсию по блоку «А» провел главврач НОКБ Алексей Сатинов. Он показал представителям власти полностью оснащенные операционные, реабилитационные палаты, зал для научных конференций и семинаров. Ранее отмечалось, что все работы на объекте фактически завершены, осталось разобраться с исполнительной документацией.
«В течение полутора месяцев мы завершим работу в нашей части, в строительной. Осталось устранить замечания службы жилищно-строительного надзора, привести исполнительную документацию в соответствие с проектными решениями. Объем колоссальный, больше 190 томов — вот это наша зона ответственности. Дальше уже приступают медики к процессу лицензирования, а также ответственные службы по регистрации прав собственности на вновь созданные корпуса», — сообщил вице-губернатор Югры Азат Ислаев.
«Строительную готовность объекта подтверждаю! То, что достаточно новая команда Азата Файзулхаковича Ислаева всё завершит, у меня никогда сомнений не было. Но, если бы процесс строительства был более открытым, вопросов и сомнений и у жителей было бы меньше», — проинформировал журналистов Зиновьев.
Напомним, ранее глава Минздрава РФ Мурашко на совещании с президентом Владимиром Путиным доложил, что окружная больница в Нижневартовске, сроки ввода которой неоднократно переносились, будет готова к сдаче в эксплуатацию текущим летом.
Ольга Литова, в ведомстве которой находится деятельность жилстройнадзора, обратилась к журналистам окружных СМИ с просьбой корректно подавать информацию: большая часть больницы давно построена и успешно функционирует, завершается только процесс ее передачи в эксплуатацию.