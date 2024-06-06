Водитель грузовика съехал в кювет на Серовском тракте

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Водитель, ехавший по трассе, не справился с управлением. Пострадавших в аварии нет, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
На место ЧП приехали сотрудники ГИБДД. Причины ДТП станут известны позднее. На дорожном участке организовано реверсивное движение для всех транспортных средств.
Напомним, 2 июня 2024 года на трассе Серов — Ивдель столкнулись автомобили ВАЗ и Mitsubishi. В результате аварии пострадало несколько человек. Двух из них отвезли в больницу.