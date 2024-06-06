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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Водитель грузовика съехал в кювет на Серовском тракте

Водитель грузовика съехал в кювет на Серовском тракте

6 июня 2024, 11:28
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Водитель грузовой машины влетел в кювет на Серовском тракте. Движение транспорта ограничено. Дорожная авария произошла 6 июня 2024 года.

Водитель, ехавший по трассе, не справился с управлением. Пострадавших в аварии нет, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

На место ЧП приехали сотрудники ГИБДД. Причины ДТП станут известны позднее. На дорожном участке организовано реверсивное движение для всех транспортных средств.

Напомним, 2 июня 2024 года на трассе Серов — Ивдель столкнулись автомобили ВАЗ и Mitsubishi. В результате аварии пострадало несколько человек. Двух из них отвезли в больницу.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Водитель#ЧП#Серовский тракт#Грузовик#Пострадавшие#Кювет#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент#Реверсивное движение
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