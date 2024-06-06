Введение прогрессивной шкалы налогообложения поддержали свердловские депутаты

Правительство предлагает ввести в РФ прогрессивную систему налогообложения и изменить налоговую ставку для граждан с высокими доходами. В частности, предлагается сохранить ставку в 13% для россиян, зарабатывающих меньше 2,4 млн рублей. Для людей с доходами от 2,4 до 5 млн рублей ставка повысится до 15%.