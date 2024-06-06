Введение прогрессивной шкалы налогообложения поддержали свердловские депутаты

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы Российской Федерации народные избранники рассмотрели на внеочередном заседании в четверг, 6 июня, информирует пресс-служба ЗакСО.
Изменения были ранее внесены правительством России. По закону они должны быть рассмотрены органами законодательной власти в каждом регионе России.
Правительство предлагает ввести в РФ прогрессивную систему налогообложения и изменить налоговую ставку для граждан с высокими доходами. В частности, предлагается сохранить ставку в 13% для россиян, зарабатывающих меньше 2,4 млн рублей. Для людей с доходами от 2,4 до 5 млн рублей ставка повысится до 15%.
Доходы от 5 до 20 млн рублей будут облагаться налогом по ставке 18%, до 50 млн — 20%. Ну, а самые богатые россияне будут платить в бюджет 22% от суммы своих доходов.
Народные избранники Свердловской области проголосовали за поправки единогласно.
Ранее зампред спикера ЗакСо Дмитрий Жуков отметил, что прогрессивная шкала налогообложения коснется лишь 3,2% россиян.