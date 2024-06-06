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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Свердловские депутаты поддержали введение прогрессивной шкалы налогообложения

Введение прогрессивной шкалы налогообложения поддержали свердловские депутаты

6 июня 2024, 12:33
Фото: Законодательное собрание Свердловской области

Свердловские депутаты поддержали введение прогрессивной шкалы налогообложения

Депутаты ЗакСо Свердловской области проголосовали за реформу единогласно.

Поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы Российской Федерации народные избранники рассмотрели на внеочередном заседании в четверг, 6 июня, информирует пресс-служба ЗакСО.

Изменения были ранее внесены правительством России. По закону они должны быть рассмотрены органами законодательной власти в каждом регионе России.

Правительство предлагает ввести в РФ прогрессивную систему налогообложения и изменить налоговую ставку для граждан с высокими доходами. В частности, предлагается сохранить ставку в 13% для россиян, зарабатывающих меньше 2,4 млн рублей. Для людей с доходами от 2,4 до 5 млн рублей ставка повысится до 15%.

Доходы от 5 до 20 млн рублей будут облагаться налогом по ставке 18%, до 50 млн — 20%. Ну, а самые богатые россияне будут платить в бюджет 22% от суммы своих доходов.

Народные избранники Свердловской области проголосовали за поправки единогласно.

Ранее зампред спикера ЗакСо Дмитрий Жуков отметил, что прогрессивная шкала налогообложения коснется лишь 3,2% россиян.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Экономика#Свердловская область#Законодательное собрание#Доходы#Поправки#Налоговый кодекс#Екатеринбург#Налогообложение
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