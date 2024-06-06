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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

Двухмесячная девочка умерла во сне в Екатеринбурге

Захлебнулась смесью: в Екатеринбурге во сне скончалась двухмесячная девочка

6 июня 2024, 15:14
Фото: 1MI

Двухмесячная девочка умерла во сне в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мать покормила ребенка, а спустя несколько часов нашла дочку мертвой в кроватке.

Трагедия произошла в Чкаловском районе города, семья на учете не состоит, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Мать после обычного кормления уложила новорожденную в кровать. Она занялась старшими детьми, а спустя несколько часов обнаружила, что младшая дочь не просыпается. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть двухмесячной девочки. Предварительно, малышка могла захлебнуться из-за обычного для младенцев срыгивания.

В правоохранительных органах информацию пока не комментируют.

Ранее в Березовском погиб четырехмесячный младенец. В его смерти винят мать.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Мать#Семья#Младенец#18+#Екатеринбург#Гибель ребенка
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