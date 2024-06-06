Захлебнулась смесью: в Екатеринбурге во сне скончалась двухмесячная девочка

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Трагедия произошла в Чкаловском районе города, семья на учете не состоит, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.
Мать после обычного кормления уложила новорожденную в кровать. Она занялась старшими детьми, а спустя несколько часов обнаружила, что младшая дочь не просыпается. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть двухмесячной девочки. Предварительно, малышка могла захлебнуться из-за обычного для младенцев срыгивания.
В правоохранительных органах информацию пока не комментируют.
Ранее в Березовском погиб четырехмесячный младенец. В его смерти винят мать.