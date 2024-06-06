Захлебнулась смесью: в Екатеринбурге во сне скончалась двухмесячная девочка

Мать после обычного кормления уложила новорожденную в кровать. Она занялась старшими детьми, а спустя несколько часов обнаружила, что младшая дочь не просыпается. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть двухмесячной девочки. Предварительно, малышка могла захлебнуться из-за обычного для младенцев срыгивания.