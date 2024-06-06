Житель Таджикистана пытался ввезти 10 литров водки и портвейна в Екатеринбург

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Таможенники обратили внимание на мужчину, прилетевшего из Душанбе, который держал в руках деревянный ящик. В нем находилось 14 бутылок портвейна и водки. Общий объем алкоголя составил 10 литров, рассказали в пресс-службе Уральской таможни.
По словам иностранца, он вез алкогольные напитки в подарок российским партнерам по бизнесу. При этом мужчина не знал, что по установленным нормам можно ввозить не более пяти литров алкоголя, а без пошлины не более трех литров.
В отношении иностранца составил протокол. Ему вернули три литра, остальное изъяли.
Напомним, житель Абхазии пытался нелегально ввезти на Урал иномарку. В отношении него возбудили дело.