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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Житель Таджикистана пытался ввезти 10 литров водки и портвейна в Екатеринбург

Житель Таджикистана пытался ввезти 10 литров водки и портвейна в Екатеринбург

6 июня 2024, 12:38
Фото: Уральское таможенное управление
36-летний житель Таджикистана был задержан в аэропорту Кольцово за попытку провезти 10 литров алкоголя.

Таможенники обратили внимание на мужчину, прилетевшего из Душанбе, который держал в руках деревянный ящик. В нем находилось 14 бутылок портвейна и водки. Общий объем алкоголя составил 10 литров, рассказали в пресс-службе Уральской таможни.

По словам иностранца, он вез алкогольные напитки в подарок российским партнерам по бизнесу. При этом мужчина не знал, что по установленным нормам можно ввозить не более пяти литров алкоголя, а без пошлины не более трех литров.

В отношении иностранца составил протокол. Ему вернули три литра, остальное изъяли.

Напомним, житель Абхазии пытался нелегально ввезти на Урал иномарку. В отношении него возбудили дело.

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