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Житель Тюмени напал с ножом на полицейского из-за родственника и избежал наказания

Житель Тюмени напал с ножом на полицейского из-за родственника и избежал наказания

6 июня 2024, 13:13
Фото: 1MI
Мужчина в Тюмени напал с ножом на сотрудника полиции. Он не хотел, чтобы в отделение увозили его родственника.

Правоохранители должны были отвезти в полицию мужчину, подозреваемого в краже. Им открыл дверь его родственник, настроенный агрессивно.

Он стал нецензурно ругаться и требовал, чтобы они ушли, а затем схватил нож и ударил им одного из полицейских по руке, рассказали в пресс-службе суда Тюменской области.

В отношении него возбудили дело. За нападение на правоохранителя тюменца оштрафовали на 10 тысяч рублей. Однако, поскольку во время следствия обвиняемый находился под арестом, а также ему запретили совершать определенные действия, суд освободил мужчину от наказания.

Напомним, 18 марта 2024 года в селе под Нижним Тагилом местный житель избил приятеля и напал на сотрудника полиции.

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