Житель Тюмени напал с ножом на полицейского из-за родственника и избежал наказания

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Правоохранители должны были отвезти в полицию мужчину, подозреваемого в краже. Им открыл дверь его родственник, настроенный агрессивно.
Он стал нецензурно ругаться и требовал, чтобы они ушли, а затем схватил нож и ударил им одного из полицейских по руке, рассказали в пресс-службе суда Тюменской области.
В отношении него возбудили дело. За нападение на правоохранителя тюменца оштрафовали на 10 тысяч рублей. Однако, поскольку во время следствия обвиняемый находился под арестом, а также ему запретили совершать определенные действия, суд освободил мужчину от наказания.
Напомним, 18 марта 2024 года в селе под Нижним Тагилом местный житель избил приятеля и напал на сотрудника полиции.