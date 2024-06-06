Житель Тюмени напал с ножом на полицейского из-за родственника и избежал наказания

В отношении него возбудили дело. За нападение на правоохранителя тюменца оштрафовали на 10 тысяч рублей. Однако, поскольку во время следствия обвиняемый находился под арестом, а также ему запретили совершать определенные действия, суд освободил мужчину от наказания.