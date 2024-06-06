Жители Северного в Нижнем Тагиле на две недели останутся без горячей воды

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Горячую воду на определенное время отключат из-за реконструкционных работ в котельной, которые будут проходить как часть подготовки к отопительному сезону 2024–2025 года, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Горячего водоснабжения в микрорайоне не будет до 28 июня 2024 года.
Напомним, с 20 мая 2024 года в Нижнем Тагиле начались опрессовки, которые проводятся каждый год для того, чтобы выявить проблемы и решить их до наступления отопительного сезона.