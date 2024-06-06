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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Жители Северного в Нижнем Тагиле на две недели останутся без горячей воды

Жители Северного в Нижнем Тагиле на две недели останутся без горячей воды

6 июня 2024, 06:03
Фото: Изображение Midjourney
В Северном микрорайоне в Нижнем Тагиле будет временно прекращена подача горячей воды с 14 июня 2024 года.

Горячую воду на определенное время отключат из-за реконструкционных работ в котельной, которые будут проходить как часть подготовки к отопительному сезону 2024–2025 года, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Горячего водоснабжения в микрорайоне не будет до 28 июня 2024 года.

Напомним, с 20 мая 2024 года в Нижнем Тагиле начались опрессовки, которые проводятся каждый год для того, чтобы выявить проблемы и решить их до наступления отопительного сезона.

Часть Нижнего Тагила осталась без воды из-за аварии на Октябрьской революции
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Горячая вода#Водоснабжение#Ремонт#ЖКХ#Котельная#Мэрия#Рабочие#Северный#Микрорайон#Екатеринбург#Местные жители#Подача воды
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