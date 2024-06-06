tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Жители Свердловской области увидели в небе спутники Илона Маска

Жители Свердловской области увидели в небе спутники Илона Маска

6 июня 2024, 07:02
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
В Свердловской области местные жители наблюдали в небе спутники Starlink Илона Маска. Их увидели ночью 6 июня 2024 года.

На небе было видно несколько светящихся точек. Их опознали как спутники Starlink, которые принадлежат компании Илона Маска.

Спутники запустили для того, чтобы обеспечить интернетом места, которые ранее были недоступны для связи, пишет «МК-Екатеринбург».

Некоторые свердловчане, еще не зная, что это спутники, сначала высказывали шутливые предположения о том, чем может быть данное небесное явление.

Напомним, ночью 24 мая 2024 года в Свердловской области местные жители могли наблюдать «цветочное» полнолуние.

Жители Екатеринбурга заметили в небе «кровавую» луну
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Северного в Нижнем Тагиле на две недели останутся без горячей водыЖители Пионерского района в Екатеринбурге недовольны строительством нового домаЖители Екатеринбурга и Березовского заметили необычные облака в виде торнадо
#Елизавета Зиборова#Общество#Спутник#Интернет#Связь#Небо#Явление#Екатеринбург#Местные жители#Starlink#Илон Маск
Подпишитесь
УХП или ЕВРАЗ НТМК? Выбросы формальдегида на День защиты детей подарили в Тагиле
Вчера, 12:07
В Нижнем Тагиле закроют доступ к водоемам на горе Шихан и карьере у Песчаного
Сегодня, 04:08
Полуторагодовалая девочка утонула в поселке в Свердловской области
Сегодня, 03:32
Шесть машин пострадали из-за водителя цистерны в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:34
Автобус №36 в Нижнем Тагиле будет ходить по новому расписанию
Вчера, 14:58
Новая вспышка COVID-19 ожидает Екатеринбург летом
Вчера, 15:54
"