Жители Свердловской области увидели в небе спутники Илона Маска

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
На небе было видно несколько светящихся точек. Их опознали как спутники Starlink, которые принадлежат компании Илона Маска.
Спутники запустили для того, чтобы обеспечить интернетом места, которые ранее были недоступны для связи, пишет «МК-Екатеринбург».
Некоторые свердловчане, еще не зная, что это спутники, сначала высказывали шутливые предположения о том, чем может быть данное небесное явление.
Напомним, ночью 24 мая 2024 года в Свердловской области местные жители могли наблюдать «цветочное» полнолуние.