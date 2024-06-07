14 тысяч человек в Свердловской области пострадали от укусов клещей

По словам начальника медцентра лечения клещевых инфекций Марины Топорковой, число людей, которые обращаются за помощью, в 2 раза больше, чем в предыдущем году. Так, на данный момент зафиксировано 4000 екатеринбуржцев, которые обратились в травмпункты. В прошлом году их было 2000.