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Posted 7 июня, 11:08

Published 7 июня, 11:08

Modified 7 июня, 11:10

Updated 7 июня, 11:10

14 тысяч человек в Свердловской области пострадали от укусов клещей

14 тысяч человек в Свердловской области пострадали от укусов клещей

7 июня 2024, 11:08
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области 14 тысяч местных жителей пострадали от клещевых укусов.

Каждый четвертый свердловчанин, пострадавший от нападения клещей, это ребенок до 17 лет. У 45 человек подозревается клещевой энцефалит, у 9 человек данный диагноз подтвердили, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам начальника медцентра лечения клещевых инфекций Марины Топорковой, число людей, которые обращаются за помощью, в 2 раза больше, чем в предыдущем году. Так, на данный момент зафиксировано 4000 екатеринбуржцев, которые обратились в травмпункты. В прошлом году их было 2000.

Также в этом году человек скончался после укуса клеща. Пострадавшей была 66-летняя женщина, которая не ставила прививку.

Напомним, 3 июня 2024 года в Свердловской области было 12 тысяч человек, на которых напали клещи.

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