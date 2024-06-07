14 тысяч человек в Свердловской области пострадали от укусов клещей

Posted 7 июня, 11:08
Published 7 июня, 11:08
Modified 7 июня, 11:10
Updated 7 июня, 11:10
Каждый четвертый свердловчанин, пострадавший от нападения клещей, это ребенок до 17 лет. У 45 человек подозревается клещевой энцефалит, у 9 человек данный диагноз подтвердили, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам начальника медцентра лечения клещевых инфекций Марины Топорковой, число людей, которые обращаются за помощью, в 2 раза больше, чем в предыдущем году. Так, на данный момент зафиксировано 4000 екатеринбуржцев, которые обратились в травмпункты. В прошлом году их было 2000.
Также в этом году человек скончался после укуса клеща. Пострадавшей была 66-летняя женщина, которая не ставила прививку.
Напомним, 3 июня 2024 года в Свердловской области было 12 тысяч человек, на которых напали клещи.