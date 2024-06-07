Благодаря цифровой трансформации расширятся возможности ОМС

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На сессии XXVII Петербургского международного экономического форума председатель ФОМС Илья Баланин отметил, что за тридцать лет существования системы обязательного медицинского страхования в регионах информационные системы разрабатывались с разной скоростью, разными исполнителями и с применением различных технологий. Поэтому в настоящее время основной целью фонда является перенос функционала региональных систем на федеральный уровень и сбор информации по всем регионам Российской Федерации, пишет РИА Новости.
С 1 декабря 2022 года ФОМС начал оформлять электронные полисы ОМС с использованием Федерального единого реестра застрахованных лиц (ЕРЗ). На данный момент 17 миллионов застрахованных граждан имеют страховые полисы исключительно в электронном виде.
Цифровой медицинский профиль пациента (ЦМП) разрабатывался как хранилище данных, которые собираются из разных источников, включая информацию о страховании, медицинской помощи и электронных медицинских картах, с целью определения категорий риска по каждому застрахованному.
Илья Баланин рассказал, что централизованное хранение данных в ЦМП обеспечит доступ к информации о здоровье граждан для всех профессиональных участников домена и станет особенно полезным в случаях экстренной помощи, когда быстрый доступ к информации о здоровье человека может быть жизненно важным.
В прошлом году более 108,5 миллиона человек были оповещены о праве пройти профилактический медицинский осмотр. Из них 82,1 миллиона воспользовались этой возможностью. По состоянию на начало мая текущего года более 52 миллионов человек получили уведомление о возможности прохождения профилактического медосмотра, и почти 35 миллионов из них прошли соответствующие процедуры.
В 2024 году в тарифы обязательного медицинского страхования были включены расходы на получение «второго мнения» от системы искусственного интеллекта при анализе маммограмм. За первые четыре месяца текущего года около 15% всех маммографий были проведены с использованием искусственного интеллекта в рамках диспансеризации.
Председатель Фонда ОМС подчеркнул, что использование систем поддержки врачебных решений продолжает расти. На данный момент, когда началась подготовка программы государственных гарантий на следующий год, фонд совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации рассматривает возможность расширения использования искусственного интеллекта и в других областях.