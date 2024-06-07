Благодаря цифровой трансформации расширятся возможности ОМС

В прошлом году более 108,5 миллиона человек были оповещены о праве пройти профилактический медицинский осмотр. Из них 82,1 миллиона воспользовались этой возможностью. По состоянию на начало мая текущего года более 52 миллионов человек получили уведомление о возможности прохождения профилактического медосмотра, и почти 35 миллионов из них прошли соответствующие процедуры.