Брат исчезнувших детей в лесу Свердловской области подозревает похищение

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Родственник пропавших брата и сестры предположил, что детей, возможно, похитил человек, куда-то отвез и не отпускает их, пишет Ура.ру.
Молодой человек отметил, что в лесу почти полностью все обыскали, однако детей так и не нашли.
Напомним, школьников из Тюмени стали искать 5 июня 2024 года, когда они не вернулись домой из леса.
Из дома они ушли вместе с дедом на рыбалку и в какой-то момент заблудились. Дедушка вскоре смог выбраться из леса. По его словам, они были вместе, но случайно потерялись.