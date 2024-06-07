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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Брат исчезнувших детей в лесу Свердловской области подозревает похищение

Брат исчезнувших детей в лесу Свердловской области подозревает похищение

7 июня 2024, 13:01
Фото: 1MI
Брат двух детей, которые исчезли в лесу Свердловской области, предполагает, что их могли похитить.

Родственник пропавших брата и сестры предположил, что детей, возможно, похитил человек, куда-то отвез и не отпускает их, пишет Ура.ру.

Молодой человек отметил, что в лесу почти полностью все обыскали, однако детей так и не нашли.

Напомним, школьников из Тюмени стали искать 5 июня 2024 года, когда они не вернулись домой из леса.

Из дома они ушли вместе с дедом на рыбалку и в какой-то момент заблудились. Дедушка вскоре смог выбраться из леса. По его словам, они были вместе, но случайно потерялись.

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