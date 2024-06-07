tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Десятки нарушений в работе автобусов найдены в Нижнем Тагиле

Десятки нарушений в работе автобусов найдены в Нижнем Тагиле

7 июня 2024, 07:16
Фото: 1MI
ГИБДД провела проверку общественного транспорта Нижнего Тагила. По ее результатам найдены 68 нарушений.

Инспекторы в течение пяти дней прибывали на пункты выпуска водителей на маршруты. Они осматривали технику и проверяли документы. Всего проверке подверглись 185 автобусов.

Самым частым нарушением является не пристегнутый ремень. Оно выявлено в 15 случаях. Еще 14 нарушений касаются опасных неисправностей, с которыми на рейс выходить нельзя. 11 водителей получили штрафы за неправильное использование сигналов и знаков аварийной остановки. Диагностической карты не оказалось у 9 автобусов, а у 7 шоферов отсутствовали документы. Дважды водителей поймали за проездом на «красный», сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.

Напомним, 19 мая автобус ЕВРАЗ НТМК сбил девочку в Нижнем Тагиле. Инцидент случился на Вагонке. Причиной случившегося стало то, что водитель и ребенок не увидели друг друга.

Пассажир автобуса пострадал в ДТП с «ГАЗелью» в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Пассажирский автобус и легковушка жестко столкнулись на перекрестке в ЕкатеринбургеАвтобус сбил ребенка на велосипеде в ЕкатеринбургеАвтобус с пассажирами в Санкт-Петербурге проломил ограждение и рухнул в реку Мойку
#Ирина Кирилова#Транспорт#Нижний Тагил#Проверка#Свердловская область#ГИБДД#Автобус#Штраф#Водитель#Нарушения#Екатеринбург
Подпишитесь
1,5 тысячи кустарников появятся на привокзальной площади в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:18
Трамваи временно перестали ездить на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:44
Смерч пролетел над Нижним Тагилом: видео от очевидцев
Вчера, 15:28
В селе Лая под Нижним Тагилом сгорел дом из-за молнии
Сегодня, 06:21
МУП «Тагилдорстрой» поменяет форму собственности и станет акционерным обществом
Вчера, 14:14
"