Десятки нарушений в работе автобусов найдены в Нижнем Тагиле

Самым частым нарушением является не пристегнутый ремень. Оно выявлено в 15 случаях. Еще 14 нарушений касаются опасных неисправностей, с которыми на рейс выходить нельзя. 11 водителей получили штрафы за неправильное использование сигналов и знаков аварийной остановки. Диагностической карты не оказалось у 9 автобусов, а у 7 шоферов отсутствовали документы. Дважды водителей поймали за проездом на «красный», сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.