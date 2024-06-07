Десятки нарушений в работе автобусов найдены в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Инспекторы в течение пяти дней прибывали на пункты выпуска водителей на маршруты. Они осматривали технику и проверяли документы. Всего проверке подверглись 185 автобусов.
Самым частым нарушением является не пристегнутый ремень. Оно выявлено в 15 случаях. Еще 14 нарушений касаются опасных неисправностей, с которыми на рейс выходить нельзя. 11 водителей получили штрафы за неправильное использование сигналов и знаков аварийной остановки. Диагностической карты не оказалось у 9 автобусов, а у 7 шоферов отсутствовали документы. Дважды водителей поймали за проездом на «красный», сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.
Напомним, 19 мая автобус ЕВРАЗ НТМК сбил девочку в Нижнем Тагиле. Инцидент случился на Вагонке. Причиной случившегося стало то, что водитель и ребенок не увидели друг друга.