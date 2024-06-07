Двухмесячный ребенок пострадал в ДТП с грузовиком на трассе в Свердловской области

В ГИБДД также выяснили, что водитель иномарки — житель Арамиля. Он водит автомобиль 7 месяцев и за это время 39 раз привлекался к ответственности за нарушения. Сам он в аварии не пострадал. Также на переднем сидении находилась 39-летняя родственница. Она тоже не получила травм.