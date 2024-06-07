Двухмесячный ребенок пострадал в ДТП с грузовиком на трассе в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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19-летний водитель Ford Focus совершал обгон, но не убедился, что это безопасно. В результате он влетел в грузовик Freightliner Century с полуприцепом. Последним управлял 50-летний мужчина. Он ехал в попутном направлении и начал совершать поворот.
В результате 17-летняя девушка и ее 2-месячный ребенок получили травмы. Малыш с травмами головы был доставлен в Екатеринбург. Его мать тоже госпитализирована.
Инспекторы выяснили, что мать и ребенок ехали не по правилам. Сама мать не была пристегнута, а младенец был у нее на руках.
В ГИБДД также выяснили, что водитель иномарки — житель Арамиля. Он водит автомобиль 7 месяцев и за это время 39 раз привлекался к ответственности за нарушения. Сам он в аварии не пострадал. Также на переднем сидении находилась 39-летняя родственница. Она тоже не получила травм.
В результате в отношении водителя Ford возбуждены два административных производства и составлены два протокола. На месте уже проведен осмотр. Проверка продолжается.
Напомним, утром 6 июня на 1 км автодороги «Сухой Лог — Рефтинский» тоже случилась авария. Водитель экскаватора поворачивал на прилегающую территорию и не заметил мотоцикл. В результате водитель последнего скончался в больнице.